Nueva protesta vecinal este sábado por la construcción de una residencia privada con calle de acceso en un espacio interbloques de Moncloa

Los residentes de la zona de Saconia, en el barrio de Valdezarza (distrito Moncloa-Aravaca), han convocado una nueva manifestación este sábado, 29 de noviembre, en rechazo al proyecto del Ayuntamiento de Madrid que contempla la construcción de un vial de tráfico rodado en una zona de uso peatonal y estancial.

La protesta, que será la tercera en los últimos once meses organizada por la Asociación Vecinal Poetas-Dehesa de la Villa, busca preservar el espacio interbloques de la calle San Gerardo, número 11, y su uso público.

El Plan Especial para una residencia

Los vecinos denuncian que la amenaza sobre este espacio radica en un Plan Especial municipal cuyo objetivo es favorecer a la empresa Residencias Asistidas. Dicha entidad proyecta abrir un negocio en la zona que requiere un acceso rodado que, según la asociación, degradaría el entorno.

La organización vecinal ha señalado que la ejecución del vial implicaría la destrucción de zonas peatonales, jardines y un pequeño parque infantil. Por ello, la comunidad de Ciudad de los Poetas ha mantenido una lucha constante durante meses.

Convocatoria de la movilización

La nueva marcha se iniciará a las 12:00 horas desde las canchas deportivas ubicadas en la calle Antonio Machado. Tras recorrer diversas calles del barrio, la manifestación culminará en la pequeña plaza de San Gerardo, el punto exacto amenazado por la construcción del vial. Esta acción llega tras una concentración anterior, el pasado sábado 22 de noviembre, que ya congregó a más de 200 personas.

Además de las manifestaciones, los vecinos de la zona llevan varios meses concentrándose de forma periódica, concretamente todos los lunes y jueves, entre las 08:00 y las 10:00 horas, en el lugar donde se proyecta el polémico acceso. A pesar de las condiciones meteorológicas, el vecindario mantiene esta actividad en defensa de sus espacios.

La Asociación Vecinal Poetas-Dehesa de la Villa ha hecho un llamamiento a la ciudadanía a participar en la protesta, advirtiendo que «No vamos a consentir la degradación urbanística del barrio y la pérdida del bienestar y la calidad de vida de varios cientos de familias».