Concentración vecinal este domingo por la reapertura «urgente» del Polideportivo Daoíz y Velarde (Retiro)

Asociaciones de vecinos del distrito madrileño de Retiro han convocado una concentración para este domingo (12:00 horas) con el objetivo de demandar la reapertura urgente del Polideportivo Daoíz y Velarde. Los convocantes denuncian el «estado de dejadez» que, aseguran, sufre esta instalación municipal, un equipamiento que consideran esencial para la vida del barrio.

El polideportivo, que se erigió sobre los antiguos Cuarteles de Daoíz y Velarde, es el resultado de una lucha ciudadana que se extendió durante más de una década y que culminó con su rehabilitación para uso deportivo en el año 2000.

Cierres recurrentes por falta de mantenimiento

Las organizaciones vecinales critican que la deficiente conservación de las instalaciones está provocando cierres habituales e injustificados. La causa del último cierre se ha atribuido a una avería en el sistema de agua caliente del centro.

El vecindario señala que este patrón de inoperatividad se ha repetido en el tiempo. Mencionan cierres anteriores durante el verano por problemas con el sistema de climatización y otros motivados por fallos en los vasos de la piscina. La preocupación se incrementa al coincidir la situación con el cierre de la Nave Daoíz y Velarde, otro espacio que permanece inutilizado para el uso vecinal.

Reivindicaciones ciudadanas

Las asociaciones convocantes han expresado su hartazgo ante las continuas interrupciones del servicio. Las organizaciones han subrayado que la existencia del polideportivo es fruto de la «perseverancia y movilización de los barrios». El objetivo principal de la concentración es reclamar tres puntos concretos a la administración municipal:

La reapertura inmediata del Polideportivo Daoíz y Velarde.

La implementación de un plan de mantenimiento eficaz que prevenga futuros cierres.

Obtener garantías de uso continuado, tanto para el polideportivo como para la Nave Daoíz y Velarde.

Los convocantes han advertido que, de no obtener una respuesta satisfactoria, continuarán «en las calles reclamando lo que es nuestro y lo que tanto nos costó tener».