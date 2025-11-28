La Fiscalía de Madrid pide hasta 7 años de cárcel por una estafa en la venta de guantes durante el COVID

La Fiscalía ha solicitado la apertura de juicio oral ante la Audiencia Provincial contra dos ciudadanos de origen bangladesí, identificados como A. R. y A. A., por un presunto delito de estafa agravada cometido en el contexto de la pandemia de COVID-19. El juicio se celebra este martes, 2 de diciembre, en la Sección 16ª de la Audiencia de Madrid.

La acusación se centra en un supuesto fraude en la adquisición de guantes de nitrilo, solicitando penas de prisión de 5 y 7 años respectivamente. El escrito de acusación, despachado en junio de 2023, también incluye a la entidad IMOVITECH WORLD SL como responsable civil subsidiaria.

Engaño en la venta de guantes de nitrilo

Según el relato de los hechos, en mayo de 2020, en plena crisis sanitaria, la empresa PREVENCIÓN CADENA DEL FRÍO Y PROTECCIÓN SL encargó a la sociedad LMR SALES AND RESEARCH SL la gestión para obtener medio millón de guantes protectores.

El administrador de LMR SALES AND RESEARCH SL contactó entonces con el acusado A. R., quien, actuando de común acuerdo con A. A., sugirió que la adquisición se formalizara a través de la empresa IMOVITECH WORLD SL, de la que A. A. figuraba como administrador único y apoderado.

La Fiscalía sostiene que los dos acusados actuaron con una «voluntad inicial e inequívoca de no suministrar» el material, buscando un «ilícito enriquecimiento patrimonial» al quedarse con el dinero del pedido.

El 11 de mayo de 2020, LMR SALES AND RESEARCH SL compró 10.000 cajas de guantes a IMOVITECH WORLD SL por un precio total de 127.050 euros (incluido el IVA), confiando en la entrega del producto.

Retención de fondos y devolución parcial

El pago se efectuó mediante dos transferencias bancarias realizadas entre el 11 y el 14 de mayo de 2020. Tras la recepción de los 127.063 euros, la empresa vendedora supuestamente administrada por los acusados no hizo entrega de las cajas de guantes.

Aunque se devolvieron 41.000 euros a la empresa compradora el 1 de junio de 2020 tras múltiples requerimientos, el resto del precio no fue reembolsado ni se suministró el pedido, ni siquiera de forma parcial. La cantidad supuestamente defraudada y no devuelta asciende a 86.063 euros.

Petición de penas y responsabilidades

El Ministerio Fiscal califica los hechos como un delito de estafa agravada (artículos 248.1 y 250 del Código Penal). Las penas solicitadas difieren debido a las circunstancias personales de los acusados:

A. A. (Coautor): Se pide una pena de 5 años de prisión y una multa. Se le aplica la atenuante de reparación del daño por la devolución parcial del dinero.

Se pide una pena de y una multa. Se le aplica la atenuante de por la devolución parcial del dinero. A. R. (Coautor): Se solicita una pena de 7 años de prisión y una multa superior. Se le aplica la agravante de reincidencia por una condena previa por estafa de 2016.

La Fiscalía solicita que ambos acusados indemnicen conjunta y solidariamente a la entidad LMR SALES AND RESEARCH SL con los 86.063 euros no devueltos, siendo la empresa IMOVITECH WORLD SL subsidiaria en esta responsabilidad civil.

El escrito de acusación también informa a las partes que el caso es susceptible de un acuerdo de conformidad y ha solicitado a la Brigada Provincial de Extranjería que se determine la situación de residencia de ambos acusados en España.