Estrada anuncia los Premios María Corina Machado en el acto ‘Constitución, Democracia y Libertad’

Los jardines de la Transición Española de Chamartín han acogido esta mañana el homenaje a los 50 años de la proclamación del rey, el inicio de la transición a la democracia en España y el Día de la Constitución. El acto ‘Constitución Española, Democracia y Libertad’ ha reunido a 47 alumnos del CEIPSO Arquitecto Gaudí y a un grupo de mayores del distrito en una lectura intergeneracional de la Carta Magna. Según les ha trasladado la concejala del distrito, Yolanda Estrada, “soís los principales protagonistas de este marco de convivencia: quienes estuvisteis en su construcción y quienes tendréis la responsabilidad y oportunidad de mantenerla viva”.

Tras leer la concejala el preámbulo de la Constitución, en el atril se han escuchado los artículos 1, 2 y 3. La Dirección del colegio ha leído el artículo 27 que hace referencia al derecho a la educación, mientras que una voz infantil se ha hecho eco del artículo 39, que resume los derechos de la infancia y una de las personas mayores ha reproducido el artículo 50 que garantiza las pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas. Estrada ha cerrado las lecturas con la disposición final del texto que insta a todos los españoles a guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.

A continuación, se ha abierto el diálogo entre niños y mayores para compartir ideas sobre la democracia. Los niños han preguntado por los miedos y esperanzas en esos momentos de cambio, las recomendaciones para cuidar la democracia y qué aporta a la sociedad. El acto ha finalizado con la colocación, por parte de los alumnos, de las mejores reflexiones sobre la democracia y la libertad en el monumento del pueblo de Madrid a la Constitución, además de la entrega a los participantes de ejemplares de la Carta Magna especialmente diseñados para niños.

Premios María Corina Machado

Durante la celebración de este homenaje, Estrada ha anunciado que los premios ‘¿Qué es para ti la libertad?’, que la Junta Municipal del Distrito de Chamartín lanzó el año pasado, llevarán el nombre de María Corina Machado, Nobel de la Paz 2025.

Los galardones tienen como objetivo principal invitar a los jóvenes a reflexionar sobre el concepto de libertad y cómo las barreras ideológicas, mentales, físicas y sociales pueden limitarla. Se busca con ellos estimular la creatividad, la expresión artística y los valores.

Podrán participar en estos premios alumnos matriculados en centros educativos del distrito de Chamartín o empadronados en él, organizados en tres categorías: 4º a 6º de primaria; 1º a 3º de ESO, y 4º de ESO, 1º y 2º de Bachillerato. Las modalidades son relato corto o ensayo, poema, arte visual (dibujo, pintura, collage, fotografía) y audiovisual (cortometraje, video creativo o para redes sociales).

El plazo para presentar las obras será del 1 de diciembre de 2025 al 9 de enero de 2026, por correo electrónico a cultuchamartin@madrid.es o presencialmente en la Junta Municipal de Chamartín (calle del Príncipe de Vergara, 142), en horario de 9:00 a 14:00. El fallo se dará a conocer el 23 de enero de 2026, Día Internacional de la Libertad.