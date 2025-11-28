Chamartín se viste de gala para celebrar el 50º aniversario del Día de la Música

La Junta Municipal de Chamartín organiza el próximo domingo, 30 de noviembre, a las 19.00 horas, la Gala de la Música en el Auditorio Nacional para celebrar el 50º Aniversario del Día Internacional de la Música con la sociedad civil del distrito. Contará con la actuación de artistas como Nena Daconte, Conchita, Coti, Marilia Andrés del grupo Ella Baila Sola, la violinista Clara Saval, David DeMaría y el Coro de la Escolanía del Colegio La Salle Maravillas.

Bajo el lema ‘Todos con la música’, Chamartín ha organizado este concierto para poner en valor la importancia de este arte a lo largo de la historia. La concejala del distrito, Yolanda Estrada, ha recordado que “la música ha servido a la humanidad desde que el hombre es hombre, ha evolucionado con nosotros y ha sido una herramienta de intercambio mundial”.

La junta municipal ha repartido más de 600 invitaciones entre entidades, asociaciones, colegios y ampas de Chamartín, ya que, como señala Estrada, “la música nos une, educa, reconcilia e inspira y qué mejor manera de disfrutar de ella que con los vecinos de nuestro distrito”.