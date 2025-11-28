DistritosRetiro

Retiro adjudica las casetas 3, 12, 14 y 25 de Claudio Moyano

La Junta Municipal de Retiro ha concluido el procedimiento de licitación para la concesión demanial de las casetas números 3, 12, 14 y 25, situadas en la emblemática Cuesta de Claudio Moyano y destinadas a la venta de libros usados y antiguos.

El anuncio inicial del proceso fue publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el pasado 30 de junio, estableciendo un plazo de 30 días hábiles para la presentación de ofertas. Con el fin de garantizar una adecuada concurrencia competitiva y preservar la igualdad de oportunidades entre los licitadores, dicho plazo fue ampliado el 31 de julio, extendiéndolo hasta el 11 de septiembre.

El proceso registró una alta participación, con un total de 19 ofertas recibidas. Finalmente, se ha propuesto un adjudicatario para cada una de las casetas convocadas y en los próximos días deberán presentar la documentación necesaria para proceder a la formalización de las concesiones.

Con esta adjudicación, la Cuesta de Moyano contará, por primera vez, con la totalidad de sus casetas en funcionamiento, consolidando así su papel como referente cultural y literario de Madrid.

