El distrito de Salamanca inaugura un belén monumental con un centenar de figuras

El Centro Cultural Emilia Pardo Bazán alberga este año el belén monumental del distrito de Salamanca, realizado por la Asociación Belenista La Milagrosa. Abierto al público del 1 de diciembre al 7 de enero, se extiende en un espacio de 24 metros cuadrados y cuenta con más de 100 figuras.
La concejala de Salamanca, Cayetana Hernández de la Riva, ha inaugurado hoy el espacio, destacando que “un año más se ofrece a los vecinos del distrito y del conjunto de Madrid una obra característica de nuestras mejores costumbres y tradiciones y una muestra de la mejor representación cultural, artística y religiosa del espíritu de nuestras Navidades”.
El nacimiento tradicional del distrito cuenta con figuras realizadas por prestigiosos artistas belenistas como José Luis Mayo, José Ángel Oviedo, Daniel López Alcántara o Montse García. Estas piezas representan escenas bíblicas y oficios de la época, así como diversas figuras de animales. Las construcciones del belén recrean el entorno con todo detalle, empleando materiales como corcho, musgo, arena, piedras y vegetación tanto artificial como natural.