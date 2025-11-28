Más de 1.000 usuarios de centros de mayores de Madrid disfrutan de una experiencia con realidad virtual que estimula la memoria

Más de 1.000 personas mayores de los 21 distritos se están beneficiando de una experiencia inmersiva con gafas de realidad virtual que favorece su estimulación cognitiva y emocional y promueve su socialización. Con esta propuesta, el Ayuntamiento de Madrid conecta a los usuarios de los centros municipales de mayores con nuevas tecnologías que contribuyen a mantener su capacidad funcional, potenciando su memoria a corto plazo, atención y concentración.

Este proyecto da continuidad a una experiencia piloto que la empresa Atende, adjudicataria de uno de los lotes del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), ofreció a usuarios de esta prestación municipal en el año 2024. Tras constatar que esta herramienta favorece la longevidad activa de las personas mayores, el Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad decidió replicar la actividad en toda la ciudad mediante un contrato menor de servicios. Así, durante los meses de octubre y noviembre, se está desarrollando en 21 centros de mayores, uno por distrito, con sesiones de cuatro horas de duración.

El delegado del área social, José Fernández, acompañado por el concejal de Chamberí, Jaime González Taboada, ha asistido hoy a la actividad que ha puesto el broche final a esta iniciativa, que ha tenido lugar en el Centro Municipal de Mayores Antonio Mingote. Ambos han participado junto a los usuarios en distintos juegos interactivos en el entorno virtual, guiados por dos profesionales.

En primer lugar, los participantes han viajado por el mundo a través de las gafas de realidad virtual. Esto les permite volver a destinos que han visitado en el pasado, evocando recuerdos que hacen trabajar a su memoria y, también, descubrir lugares desconocidos que despiertan en ellos nuevas emociones. Por otro lado, han podido disfrutar de una actividad que combina la estimulación cognitiva y ejercicios de motricidad, utilizando las propias manos para interactuar con el entorno virtual.