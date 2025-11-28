Madrid celebra las 8 nominaciones a los premios Forqué de proyectos audiovisuales que financia

La Comunidad de Madrid ha financiado varios proyectos audiovisuales que, en conjunto, acumulan ocho nominaciones en la 31ª edición de los Premios Forqué, cuya gala se celebrará el próximo 13 de diciembre en el Palacio Municipal de IFEMA MADRID, en la capital.

Así lo ha anunciado hoy el viceconsejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martín Izquierdo, durante el acto de presentación de la Medalla de Oro de estos galardones, que este año recibirá la productora Emma Lustres. Martín ha recordado que “la Comunidad de Madrid duplicará las ayudas a los largometrajes para consolidarse como polo de producción internacional en el marco del nuevo Plan Estratégico de la Industria Audiovisual 2025/28”.

El Ejecutivo autonómico continúa invirtiendo en el sector audiovisual, y prueba de ello es la presencia de proyectos apoyados por el Gobierno regional entre los nominados a mejor documental, cortometraje o película. Es el caso de Los domingos, de la directora Alauda Ruiz de Azúa, una de las favoritas de esta edición.

El peso de esta industria en la economía y el empleo madrileño es más del doble que la media nacional. Según los datos de 2025, hasta el mes de agosto se han realizado en torno a 500 rodajes, entre producciones publicitarias, largometrajes, series y cortometrajes. En 2024, esta actividad generó más de 7.200 millones de euros en la región y supuso una aportación al PIB del 2,6%.

Además, el Ejecutivo autonómico también incrementará el presupuesto de las líneas de ayuda a la producción de cortometrajes y videojuegos para atraer propuestas de mayor envergadura y fomentar iniciativas de más calidad artística.

Asimismo, se desarrollará un Programa de Captación de Inversiones que incluirá campañas de divulgación y comunicación de proyectos a escala global, reforzando su presencia en los principales festivales y encuentros profesionales. Igualmente, se promoverá la creación de nuevas alianzas y foros bilaterales y multilaterales con mercados prioritarios como Hispanoamérica o Europa.