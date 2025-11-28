Una agenda cultural con historias que inspiran en Villa de Vallecas

Nuestra agenda cultural de este fin de semana ofrece alternativas de ocio para todas las edades, todas ellas con historias en las que sus personajes muestran diferentes emociones y nos enseñan que las relaciones humanas deben establecerse desde el respeto.

Alvorada. Infantil (+6 años)

Centro Cultural Zazuar. Calle Zazuar, 4

Viernes, 28 de noviembre / 18:00 h

La compañía Eva María presenta una obra de teatro infantil en la que se retratan las relaciones humanas a través de la historia de una encantadora pareja. Sin utilizar ningún diálogo, los actores utilizan máscaras expresivas para construir construyendo una historia con la que el público puede identificarse, inspirándose en canciones brasileñas tradicionales.

Los puentes de Madison. Cine (+ 14 años)

Centro Sociocultural Francisco Fatou. Calle Manuel Vélez, 10

Viernes, 21 de noviembre / 19:00 h

Dirigido y protagonizado por Clint Eastwood, junto con Meryl Streep, este melodrama romántico presenta una historia de amor entre una ama de casa de origen italiano que vive en el medio oeste y un fotógrafo que llega al condado de Madison para realizar un reportaje sobre los puentes cubiertos que existen en esa área geográfica. Un relato profundo sobre la pasión y las decisiones que marcan la vida.

La cebra Camila. Infantil (+ 3 años)

Bulevar de la Naturaleza

Domingo, 30 de noviembre / 12:00 h

Esta es la historia de una cebra muy especial, contada por la compañía Ainhoa Limón para invitarnos a reflexionar sobre la diversidad y la aceptación. La cebra Camila teme a los demás animales porque son diferentes -más altos o más bajos, más gordos o más delgados y de muy diversos colores-. Gracias a la amistad y la comunicación, descubrirá que esas diferencias nos hacen únicos y que todos tenemos algo especial que aportar.

Rompe el Silencio. Teatro (+14 años)

Teatro Municipal de Villa de Vallecas. Paso de Villamanrique, 3

Sábado, 29 de noviembre / 19:00 h

Sobre el escenario, dos mujeres y un hombre llegan a una sala de espera que utilizan como un lugar experimental en el que las personas pueden expresar sus traumas más secretos. Cada uno de los personajes sufre una situación límite que frecuentemente viven las mujeres, tales como el acoso laboral, el maltrato físico o el maltrato psicológico. Fusionando la comedia y el drama, la compañía de teatro CortArt representa esta comedia con el objetivo de sensibilizar sobre la violencia contra las mujeres.