Carabanchel es el distrito de Madrid que más incrementa su presupuesto en 2026 con 75,62 millones de euros

El presupuesto de la Junta Municipal de Carabanchel crecerá en 2026 en 12,7 millones de euros respecto al año anterior, un 20,28 % más, con lo que el total anual se eleva a los 75,6 millones. Con esta cifra, se sitúa como el distrito que experimenta el mayor incremento de la ciudad de Madrid ene sus cuentas y el tercero en cuanto al importe presupuestado. El concejal del distrito, Carlos Izquierdo, ha presentado las cuentas en el Pleno extraordinario, donde ha señalado que “se trata de unos presupuestos equilibrados, sociales e inversores, con los que apuntalar el crecimiento económico y el bienestar social de nuestro distrito”.

El programa de mayores es el que mayor crédito recibe. Se incrementará en más de 11 millones hasta ascender a los 33,2 millones de euros el próximo curso, principalmente para mejorar el Servicio de Atención Domiciliaria, así como para garantizar la prestación de los servicios de animación sociocultural de los centros municipales de mayores del distrito.

El programa de instalaciones deportivas contará con un presupuesto de 8,5 millones de euros. En este punto, Izquierdo ha destacado dos proyectos que se llevarán a cabo: la adecuación de la pista de patinaje del Centro Deportivo Municipal Francisco Fernández Ochoa, a la que se destinarán 300.000 euros, y el acondicionamiento y redistribución de vestuarios del CDM Antiguo Canódromo.

Le siguen en cantidad, el presupuesto destinado a centros docentes de enseñanza infantil y primaria (6,2 millones de euros), en el que Izquierdo ha explicado que se destinarán 400.000 euros a mejorar la accesibilidad del patio del colegio público Concepción Arenal; emergencia y servicios sociales (6,2 millones), edificios (4,3 millones) y cultura (2,3 millones).

Inversiones territorializadas

Las áreas del Ayuntamiento invertirán en Carabanchel 11,5 millones de euros, que están destinados a las siguientes actuaciones: la remodelación de la plaza de Oporto y su entorno (2,5 millones de euros), las obras de urbanización de la zona de Roger de Flor (1,9 millones), la remodelación integral del casco antiguo de Carabanchel Bajo y el acondicionamiento del campo de fútbol 11 de la Instalación Deportiva Básica Parque de San Isidro-Gorrión (más de un millón cada una), entre otros proyectos.