Cercanías Madrid instala 350 bancos isquiáticos en sus estaciones para esperas cortas

Renfe Cercanías Madrid ha instalado cerca de 350 bancos isquiáticos en estaciones de gran tránsito de las líneas C-1, C-2, C-4, C-5, C-8 y C-10 del núcleo madrileño para facilitar el descanso de las personas usuarias en esperas cortas.

La actuación se ha desarrollado en tres fases ya ejecutadas, en las que se ha abarcado zonas de alta afluencia como el corredor del Henares, el eje Norte y Noroeste, así como el Pasillo Verde hasta el Aeropuerto. Actualmente, se encuentra en proceso de instalación la última fase, compuesta de 61 unidades.

Los apoyos isquiáticos han tenido una gran acogida por parte de los usuarios, quienes valoran positivamente su utilidad en estaciones con altas frecuencias de paso de trenes y tiempos de espera breves. Estos elementos permiten descansar sin necesidad de sentarse completamente, lo que facilita su uso por personas con movilidad reducida, personas mayores o quienes simplemente necesitan una pausa rápida.

Antes de comenzar su despliegue general por la red de Cercanías de Madrid se efectuó una prueba piloto en la estación de Orcasitas que permitió validar su funcionalidad y que culminó con éxito. Como criterio general, se han instalado al menos dos apoyos isquiáticos por andén. En estaciones grandes como Nuevos Ministerios, con vestíbulos amplios, se han colocado también en zonas de espera.