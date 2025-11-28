Las finales de eSports Series Madrid llegan este fin de semana al Campus del Videojuego

Madrid in Game, iniciativa del Ayuntamiento del Madrid para impulsar la industria del gaming en la capital, culmina la segunda vuelta de la temporada 2025 de Esports Series Madrid, las ligas municipales de eSports en las que ya han participado más de 40.000 jugadores desde su estreno. La gran final de la competición se celebra en el Campus del Videojuego de la Casa de Campo del 28 al 30 de noviembre.

Esta iniciativa pública y pionera a nivel europeo posiciona a la capital como referente en la industria de los eSports y fomenta el desarrollo profesional del talento amateur. “Las finales municipales que celebramos este fin de semana son el mejor ejemplo de cómo una iniciativa pública puede impulsar un ecosistema competitivo, formativo y profesional que beneficia tanto a nuestros jóvenes como a toda la ciudadanía”, ha señalado el concejal delegado de Innovación y Emprendimiento, Ángel Niño.

Una gran final que gira en torno a tres eventos

Durante tres meses, jugadores de todo el país han competido en las ligas municipales de Madrid in Game. Los mejores serán coronados como campeones en el Esports Center del Campus del Videojuego en un acto abierto a la ciudadanía en el que podrán ser partícipes de la máxima competición amateur de la capital.

Este fin de semana, la final de Esports Series Madrid estará protagonizada por tres grandes eventos: el desenlace de Junior Esports, la gran final de las ligas municipales de League of Legends y Valorant y la final del torneo OPEN municipal de EA SPORTS FC 26.

La competición en el Campus del Videojuego de Casa de Campo comenzará hoy con Junior Esports, el campeonato destinado a la participación de institutos madrileños donde los clasificados competirán en Fortnite y Brawl Stars. Más allá de una simple competición, Niño apunta que este tipo de iniciativas “permite sembrar vocaciones tecnológicas desde edades tempranas, mostrando a los más jóvenes que el gaming también puede ser una puerta hacia profesiones creativas, técnicas y altamente demandadas».

Los alumnos asistentes, además, podrán conocer las instalaciones del Campus del Videojuego y disfrutar de una visita guiada por los distintos pabellones y laboratorios de alta tecnología de Madrid in Game. Durante la jornada, también disfrutarán de charlas y actividades sobre la industria del gaming.

Mañana sábado, tendrá lugar el evento principal de la final Esports Series Madrid en el Esports Center con dos grandes finales: la de League of Legends, a las 11:00 h, y la de Valorant, a partir de las 15:00 h.

La competición culminará el domingo con la final presencial del torneo OPEN de EA Sports FC 26 a partir de las 11:00 h. Forma parte de la nueva serie de campeonatos abiertos a la ciudadanía, los OPEN de Madrid in Game, que el Consistorio ha puesto en marcha en paralelo a Esports Series Madrid. En esta primera edición, se estrena la modalidad EA Sports FC 26, el simulador de fútbol de Electronic Arts que ha reunido a más de 350 jugadores en dos clasificatorios en línea y que este fin de semana enfrenta a los ocho mejores en el Esports Center.

Por su parte, las finales de las ligas municipales Pokémon y Clash Royale se celebrarán en la feria Gamergy Madrid durante el fin de semana del 12 al 14 de diciembre en IFEMA. En esta cita, Madrid in Game contará con un estand en el que, además de otras actividades relacionadas con los eSports y el Campus del Videojuego, permitirá a los asistentes disfrutar de la máxima competición del juego de Nintendo y Supercell. Por su parte, la gran final de ESM de Fortnite, se celebrará en línea en diciembre (fecha aún por determinar).

Madrid, sede de eventos mundiales de eSports

El año 2025 ha sido trascendental para los eSports en Madrid. A principios de año, la Caja Mágica acogió Call of Duty League, con presencia de los principales equipos internacionales del circuito profesional del videojuego de Activision; en abril, LEC Road Trip llegó a la capital con varios partidos de la fase regular de la liga europea, y a finales de agosto, el Madrid Arena fue escenario de la final nacional de League of Legends de la Liga de Videojuegos Profesional (LVP). La celebración de la final de LEC, que reunió a miles de aficionados en la Caja Mágica a finales de septiembre, puso el broche de oro a un año histórico.

La temporada de 2026 comenzará tras la Navidad: los jugadores interesados en participar pueden prepararse para la competición de manera gratuita en el Esports Center del Campus del videojuego de Madrid in Game, que cuenta con equipos de alta gama, consolas de última generación y tabletas a disposición de la ciudadanía de lunes a domingo. Las inscripciones estarán disponibles en la web de Madrid in Game.