Cortada parcialmente la circulación en la Línea 12 de Metro de Madrid

El servicio de la Línea 12 de Metro de Madrid – Metrosur entre las estaciones de Espartales y Julián Besteiro ha quedado totalmente interrumpido, en ambos sentidos, esta tarde de viernes, 28 de noviembre, desde las 15:30 horas.

Según ha indicado Metro de Madrid en un comunicado, este corte se ha debido a una «incidencia en un tren» y el tiempo de solución de dicha incidencia es de «más de 15 minutos», no dándose más explicaciones. Sin embargo, a las 15:50 horas aún sigue interrumpido el servicio.

Aunque el corte en la Línea 12 de Metro de Madrid solo ha interrumpido la circulación de trenes en las estaciones de Los Espartales, El Bercial, El Carrascal y Julián Besteiro, los vagones en el resto de esta línea del suburbano están sufriendo demoras.

La línea 12 del Metro de Madrid es una circular que discurre por los grandes municipios del sur y suroeste del área metropolitana de Madrid (Alcorcón, Fuenlabrada, Leganés, Móstoles y Getafe) y que enlaza con el resto de la red a través de la línea 10 y de distintas líneas de Cercanías Renfe, llegando a alcanzar unos 3 millones de pasajeros al mes. Es la principal línea de MetroSur, junto a las dos estaciones de la línea 10 que se encuentran en Alcorcón y la estación de La Fortuna de la línea 11, situada en Leganés.

Consta de 28 estaciones con andenes de 115 metros y unidas entre sí por 40,96 km de vías en túnel de gálibo ancho. Por eso, es la línea más larga de la red y una de las que más estaciones recorre. Pese a que pueden circular trenes de seis coches, se utilizan solamente convoyes de tres por no existir demanda suficiente. En la hora punta matinal su frecuencia de paso es cada 6 o 7 minutos, pasando a ser de 8 o 9 a partir de las 10 de la mañana.