La Audiencia de Madrid pide 20 años de cárcel para un joven por asfixiar hasta la muerte a su novia

La Fiscalía ha solicitado la apertura de juicio oral ante el Tribunal de Jurado contra A. I. T., un hombre de 25 años, a quien acusa de un presunto delito de asesinato con alevosía ocurrido en julio de 2023. El juicio se celebra este lunes, 1 de diciembre, en la Sección 16ª de la Audiencia de Madrid.

El Ministerio Público solicita una pena de 20 años de prisión e inhabilitación absoluta para el acusado. El escrito de conclusiones provisionales, evacuado por el fiscal, detalla una secuencia de violencia extrema que condujo a la muerte de la víctima, M. del C. V. V., en su propio domicilio. Según la narración de la Fiscalía, los hechos ocurrieron entre las 22:30 y las 23:00 horas del 2 de julio de 2023.

El acusado y la víctima se encontraban en la vivienda de ella en Alcalá de Henares cuando se inició una discusión acalorada. El fiscal sostiene que A. I. T., con intención de matar o siendo plenamente consciente del riesgo de sus acciones, actuó en tres fases sucesivas:

Agresión inicial: El acusado golpeó a M. del C. V. V. en el costado y la cabeza, provocándole una fractura en la cuarta costilla derecha y un neumotórax subyacente. Ataque con arma blanca: Valéndose de un cuchillo de cocina de 34 centímetros (con una hoja de 22 cm), el acusado propinó una cuchillada a la víctima por la espalda, en la zona cervical. La herida, de 18 mm de profundidad, afectó a varios músculos del cuello, aunque no penetró en la cavidad torácica ni órganos vitales. Asfixia final: Finalmente, para asegurar su propósito mortal y aprovechando la debilidad de la víctima, A. I. T. abandonó el cuchillo y aplicó la técnica de arte marcial conocida como «mataleón» sobre la laringe de la mujer. Esta técnica, que consiste en oprimir fuertemente el cuello para estrangular el riego sanguíneo, provocó la muerte «casi inmediata» de M. del C. V. V. por asfixia mecánica externa, sin que la víctima tuviera posibilidad de defenderse.

La Fiscalía califica los hechos como un delito de asesinato con alevosía, recogido en el artículo 139.1 del Código Penal, y sostiene que no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.

Peticiones de pena y responsabilidad civil

Además de la pena de prisión de 20 años, la Fiscalía ha solicitado la imposición de una medida de libertad vigilada por un periodo de cinco años, conforme al artículo 140-bis del Código Penal. Como pena accesoria, se pide la prohibición de que el acusado se acerque al hijo de la fallecida, A. I. V., en un radio de 500 metros de su domicilio o lugar de trabajo, y que no se comunique con él por ningún medio durante un periodo de 10 años.

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Público reclama que A. I. T. indemnice al hijo de la víctima, A. I. V., con 145.000 euros por los daños morales ocasionados. El fiscal también ha interesado el mantenimiento de la situación de prisión provisional del acusado y ha solicitado la exhibición del cuchillo intervenido como pieza de convicción durante el juicio oral.