Mocedades y la Banda Sinfónica de Madrid protagonizan el Concierto de Reyes en el Teatro Real

El grupo Mocedades será el protagonista del tradicional Concierto de Reyes organizado por el Área de Cultura, Turismo y Deporte en el Teatro Real, que se celebrará el próximo lunes, 5 de enero, a las 12:00 horas. El conjunto estará acompañado por la Banda Sinfónica Municipal de Madrid, bajo la dirección del maestro Jan Cober. Las entradas, disponibles hasta completar aforo, ya pueden adquirirse en la web del Teatro Real.

En un escenario tan emblemático como este, considerado el teatro lírico más importante de España y uno de los más relevantes de Europa, la cita ofrecerá una ocasión única para disfrutar de este histórico grupo, cuyas voces y melodías han acompañado durante más de cincuenta años a varias generaciones. Mocedades, actualmente liderado por Izaskun Uranga Amezaga, una de las hermanas fundadoras, sigue siendo una referencia para los amantes las armonías vocales y las buenas canciones que permanecen en la memoria colectiva.

Como cada año, el concierto tendrá también un marcado carácter solidario, ya que la recaudación íntegra se destinará a la Fundación Adopta Un Abuelo, entidad que trabaja por el acompañamiento a las personas mayores, conectando generaciones y dignificando la vejez. Una razón más para no perderse esta cita musical y solidaria.