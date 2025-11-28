Una agenda cultural con propuestas que anticipan la Navidad en Puente de Vallecas

Despedimos el mes de noviembre con una agenda cultural en el que actividades conmemoran el #25N. En torno a esta fecha, nuestro distrito celebra la primera exhibición de patinaje artístico profesional en la pista de hielo que ya está en funcionamiento y en la caseta de lectura que se encuentra junto a la pista, el domingo celebramos la primera actuación infantil.

Pista de hielo y caseta de lectura. “Patinando sobre letras”

Bulevar de la avenida Entrevías. Salida RENFE Asamblea de Madrid–Entrevías

Exhibición de patinaje artístico profesional

Sábado, 29 de noviembre /18:30 horas

La pista de hielo instalada con motivo de las fiestas de Navidad inaugura su programa de exhibiciones de patinaje artístico con una actuación especial para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer. El resto de exhibiciones se celebrará en el mismo horario, los días 6, 8, 13, 20 y 27 diciembre de 2025 y 4 enero 2026.

Para uso público la pista permanecerá abierta hasta el próximo 6 de enero, de 10:00 a 14:00 h y de 16:00 a 22:00 h, salvo días lectivos, que tendrán reservado el espacio a colegios y asociaciones de 10:00 a 18:30 h hasta el 19 de diciembre.

Junto a la pista de hielo se ha instalado una caseta de lectura con un horario de funcionamiento similar y una programación infantil de actividades el 30 de noviembre, los días 7, 8, 14, 21, 27 y 28 diciembre de 2025 y 3 y 4 enero de 2026, a las 13:00 h.

Centro Cultural El Pozo del Tío Raimundo

Avenida de las Glorietas 19-21

Seré sin ti. Flamenco

Ciclo ‘El Pozo del Flamenco’

Sábado, 29 de noviembre / 20:00 h

Con la actuación del cantaor Pablo Oliva, acompañado de Antonio Amaya al toque y Amador Losada en la percusión, el grupo de baile compuesto por Esther Martín, Laura Lara, Sofía Benéitez y Sara Martín representarán un espectáculo en el que se aborda la violencia de género desde la perspectiva de la reconstrucción y la esperanza tras la salida del infierno vital. En esta ocasión, la compañía de flamenco contará con la colaboración especial de Pedro de La Torre.

Ni princesas, ni famosas, niñas y mujeres valerosas. Cuentacuentos

Ciclo Vallefantásticas

Domingo 30 de noviembre / 12:00 h

Las protagonistas de estas historias son niñas y mujeres de diferentes ámbitos geográficos y culturales que han desafiado los estereotipos de género y han abierto camino en la ciencia, en el arte y en la vida.

Un homenaje a las niñas y mujeres de ayer y de hoy que por su condición femenina y su etnia han sido y son invisibilizadas.”

Teoría y práctica sobre los principios mecánicos del sexo. Teatro

Domingo, 30 de noviembre / 19:00 h

Una comedia erótica donde el deseo, el engaño y la carcajada se meten en la misma cama. Una obra provocadora y divertida que desarma la infidelidad con humor y picardía. Ideal para un público adulto que quiere reírse de lo que no se dice… pero todos piensan.”

Centro Cultural Lope de Vega

Calle Concejo de Teverga, 1

Esencia Mexicana. Danza

Ciclo Entreatro – Entrevías Escena

Viernes, 28 de noviembre / 19:00 h

A través del colorido de los trajes, la vibración de las coreografías y una maestría en cada movimiento, la compañía ‘Leyendas de México’ traslada a su público a los estados de Jalisco, Veracruz, Chiapas y Michoacán. En esta ocasión, los intérpretes brindan un homenaje a la mujer.

Bulevar del Arte *

Bulevar de Peña Gorbea

Lêmat Gardes. Concierto

Bulevarte – Viernes, 28 de noviembre / 19:00 h

Este grupo madrileño despliega una experiencia sonora única gracias a su interacción multiinstrumental. Interpretan composiciones de Leo Tricio (voz principal y bajo) y Max Esposatto (guitarra), transitando entre diferentes géneros que van del rock a la electrónica y del indie al pop.

Barby flamenco. Concierto

Bulevarte – Sábado 29 de noviembre / 19:00 horas

Cantante y compositora, Barby Flamenco es una artista emergente que explora la fusión del flamenco con otros géneros musicales. Los temas que interpreta invitan a la reflexión sobre el mundo actual, demostrando que la música puede ser un puente hacia la unión, la fuerza y la amistad.

O´Magicadabra. Ilusionismo

Bulevarte – Domingo, 30 de noviembre / 13:00 h

Un espectáculo mágico y participativo, donde los más pequeños participan como voluntarios para disfrutar con los juegos de ilusión de Dani O’Magic, con apariciones, desapariciones y situaciones imposibles que hacen disfrutar a toda la familia.

* La celebración de las actuaciones programadas en el Bulevar de Peña Gorbea está supeditada a las inclemencias del tiempo