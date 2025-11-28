Madrid inaugura su espectacular belén en Cibeles con más de 200 figuras únicas

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, acompañada de la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, ha inaugurado hoy la programación navideña del Ayuntamiento de la capital con la apertura del tradicional belén municipal en el Patio de Operaciones de CentroCentro, en el Palacio de Cibeles.

El belén del Consistorio, que podrá visitarse hasta el 4 de enero, es una obra original del artesano José Luis Mayo Lebrija, con una secuencia de escenas propuesta por la Asociación de Belenistas de Madrid. Está formado por más de 200 figuras y 20 construcciones, además de elementos vegetales. Su morfología circular a dos alturas supone un reto de diseño de escenografía que permite a los visitantes contemplar cada detalle del belén desde cualquier punto, en lo que es un auténtico visionado 360º, tal y como se lo han explicado a la vicealcaldesa y a la delegada el vicepresidente de los belenistas madrileños y uno de los responsables de la escenografía, Fernando de Miguel Rodríguez, y el propio maestro José Luis Mayo.

La inauguración del nacimiento en CentroCentro, a la que también han asistido varios concejales y cronistas de la Villa, ha contado con la actuación del Coro Las Veredas, que forma parte de la variada programación musical organizada por el Ayuntamiento, a través del Área de Cultura, Turismo y Deporte, para celebrar esta Navidad.

La vicealcaldesa ha destacado en su intervención que los visitantes de este “magnífico belén” encontrarán en él “dos historias bellamente narradas”: la primera es la del nacimiento de Cristo, “una historia sobre la esperanza universal, para todos sin excepción”. La segunda historia es la de una tradición, la de los belenes, que viajó desde Nápoles con el rey Carlos III y se hizo un hueco en los hogares españoles. “Todavía hoy son muchas las familias madrileñas y de toda España que en estos días sacan las figuras de sus cajas y las colocan con cariño e ilusión en un lugar de honor. La emoción con la que, de niños, sumamos al belén una nueva figura o elemento nos acompaña toda la vida y esta tradición también forma parte de nuestra historia, de lo que somos como país”, ha señalado Sanz.

Un recorrido histórico y artístico por la Navidad

La secuencia de escenas mostrada en el belén municipal hoy inaugurado sigue los evangelios de San Lucas y San Mateo, con algunos matices de los apócrifos. Comienza con la Anunciación a la Virgen por el ángel Gabriel, representada junto a una fuente pública, según relatan los evangelios apócrifos, y a los pies del castillo de Herodes. A partir de ahí, el recorrido avanza por una serie de escenas cotidianas —como el molinero, el herrero o una madre despiojando a su hijo— que muestran la vida popular del momento.

La mirada se detiene en la búsqueda de posada: José y María, recién llegados a Belén, son rechazados por el posadero frente a un caravasar, la fonda donde pernoctaban los viajeros, cuyo interior se puede contemplar. Continúa con la Anunciación a los pastores, que velan sus rebaños bajo las estrellas, mientras el ganado está refugiado en una cueva. Después, la gran cabalgata de los Reyes Magos se abre paso hacia Belén, preludio del Nacimiento, representado este año con su estructura completa: la cueva inferior y, sobre ella, el templete con los ángeles cantores. El recorrido concluye con la huida a Egipto, una escena de movimiento y profundidad que transcurre junto a una cascada que desemboca en un lago, cuyas aguas se funden con el río que atraviesa el pueblo de Belén.

Acceso gratuito, abierto desde esta tarde y accesible

El belén municipal, que abrirá sus puertas a partir de las 16:00 horas de hoy, se podrá visitar hasta el 4 de enero, de 10:30 a 19:00 h (último pase). Los días 24, 25 y 31 de diciembre abrirá de 10:30 a 13:00 h (último pase). Los lunes y el día 1 de enero permanecerá cerrado. El acceso es gratuito, con turnos cada 30 minutos hasta completar aforo, previa retirada de invitación en taquilla o reserva digital (coste de gestión 0,50 euros), que ya está disponible en navidadmadrid.com y centrocentro.org, con hasta cuatro entradas por persona.

En materia de accesibilidad, el belén contará con una audioguía explicativa a través de una aplicación móvil a disposición del público que lo desee. También se pondrán a disposición de las personas con audífono o implante coclear lazos de inducción magnética para poder escuchar la audioguía. Además, los días 26 de diciembre y 4 de enero el belén contará con medidas de accesibilidad específicas en directo en los pases de las 13:00 h y de las 17.00 h (imprescindible reserva a través de correo electrónico info@centrocentro.org o del teléfono 91 480 00 08 en horario de martes a domingo, de 10:00 h a 20:00 h).

Belenes de Madrid y Belenes del Mundo

El programa municipal diseñado por el Área de Cultura, Turismo y Deporte propone un itinerario para visitar los nacimientos más emblemáticos de la ciudad y sus distritos. Museos, centros culturales, iglesias, auditorios, sedes de juntas municipales y otros espacios emblemáticos albergarán estas representaciones. Destacan, entre otros, el belén del Museo de San Isidro, el del Museo de Historia de Madrid, el del Área de Gobierno de Obras y Equipamientos, el de la Comunidad de Madrid y los de las juntas de distrito. El Corte Inglés se une, otra Navidad más, a la iniciativa con los belenes de sus centros comerciales.

Madrileños y visitantes podrán disfrutar un año más de Belenes del Mundo, una serie de cinco exposiciones realizadas con una cuidada selección, procedente de distintos continentes, de la colección Basanta-Martín, una de las más importantes del mundo, que reúne más de 4.000 conjuntos belenísticos y 25.000 figuras procedentes de 158 países, con piezas que abarcan desde el siglo XVIII hasta la actualidad. Estas exposiciones podrán admirarse en los centros culturales municipales de los distritos de Moncloa-Aravaca, Villaverde, Hortaleza, Moratalaz y Chamberí, todas ellas desde hoy mismo y hasta el día 5 de enero, salvo en el distrito de Chamberí, que abre sus puertas el 11 de diciembre.