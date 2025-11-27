El presupuesto del distrito de Salamanca superará los 30 millones de euros en 2026

La Junta Municipal de Salamanca ha presentado esta tarde su proyecto de presupuestos para 2026, que suma 30,6 millones de euros, un aumento del 2,4 % respecto al año anterior. La concejala del distrito, Cayetana Hernández de la Riva, ha recalcado que “en estos tres últimos años, Salamanca ha incrementado su presupuesto muy notablemente: en 2025 aumentó un 7,4 % respecto a 2024, cuando la media de Madrid subía un 4,6 %”.

Los ejes que definen el presupuesto del distrito son la ampliación de los niveles de prestación y cobertura de los servicios sociales, la mejora de la calidad de los servicios públicos educativos y la ampliación y mejora de los servicios deportivos para la ciudadanía. El proyecto destaca en materia social, ya que el gasto social directo aumenta del 33 % al 38 % del total, así como en las partidas para participación ciudadana, con subvenciones para el fomento del asociacionismo y un presupuesto de 70.000 euros, y para centros y programas educativos con actividades extraescolares y la gestión de una nueva escuela infantil en la calle de Francisco Remiro.

El distrito destinará un total de 9,8 millones de euros a programas de familia e infancia, personas mayores y servicios sociales, integración comunitaria y emergencia social. La concejala se ha comprometido a intensificar las ayudas económicas de servicios sociales y su adecuada coordinación con la implementación de los programas individuales de intervención social.

La partida para instalaciones deportivas contará con 5,5 millones de euros para la promoción deportiva y el funcionamiento del conjunto de equipamientos con los que cuenta el distrito. Asimismo, 2,6 millones de euros se destinarán a actuaciones en vías públicas y zonas verdes, así como a la conservación de edificios municipales del distrito.

Inversiones territorializadas

Respecto a las inversiones llevadas a cabo por las diferentes áreas de Gobierno, al distrito se destinan 31,6 millones de euros, 6 millones más que en el presupuesto anterior. Hernández de la Riva ha destacado que “está en marcha el Parque Ventas, uno de los tres grandes proyectos del mandato en la ciudad”. Esta transformación urbana contará con 27,8 millones de euros solamente para la cubrición de la M-30 a su paso por Ventas.

Entre las grandes inversiones, también destaca la fase final de la construcción de un centro de mayores, un centro de día y una escuela infantil municipal en la calle de Francisco Remiro, a la que se destinan 826.000 euros; la mejora de las instalaciones del Centro Integrado de Seguridad y Emergencias (CISEM) con 500.000 euros; la remodelación de la plaza de Dalí, con 476.000 euros; la mejora y accesibilidad de las calles de la Guindalera, con 440.000 euros, y de varias vías del barrio de Fuente del Berro, con 409.000 euros.