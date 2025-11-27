Chamartín contará este año con un ciclo de música navideña internacional

La concejala de Chamartín, Yolanda Estrada, ha inaugurado oficialmente la Navidad en el distrito con el encendido del árbol de la plaza Rodolfo y Ernesto Halffter, decoración a la que se suman otras seis figuras luminosas de gran tamaño distribuidas en plazas, parques y exteriores de mercados. Durante el acto, que ha contado con la actuación del Coro de Mayores de los Centros de Servicios Sociales del Distrito de Chamartín, se ha dado a conocer el nombre del ganador del I Certamen Infantil y Juvenil de Tarjetas Navideñas de Chamartín, que ha recaído en Fátima González.

La programación de este año reúne 70 actividades, entre ellas un ciclo de música navideña internacional. En colaboración con tres embajadas, el Centro Cultural Nicolás Salmerón acogerá las tradiciones y villancicos de Grecia, Paraguay y República Checa. El viernes 5 de diciembre, a las 18:00 horas, el grupo paraguayo Jarama interpretará un concierto navideño organizado por la junta municipal y la Embajada de la República del Paraguay en España. Será en el salón de actos y la entrada es gratuita.

La tarde del sábado 13, a partir de las 17:00 h, en distintas salas del Centro Cultural Nicolás Salmerón, se vivirá una jornada de cultura griega. Habrá talleres infantiles de manualidades en la sala acristalada, un cuentacuentos con degustación de dulces navideños típicos del país heleno y una actuación de villancicos y danzas tradicionales, además de una exposición fotográfica para conocer mejor las costumbres del país.

La República Checa será el país que cierre el ciclo el domingo 14, a las 18:00 h, con un concierto de música navideña checa en el que participarán el coro de la Escuela Municipal de Música de Ciudad Lineal, la Escuela de Música y Danza de Boadilla del Monte y el Ensemble de Clarinetes de Madrid. Además, Honduras repetirá este año con su banda 504 en la cabalgata de Chamartín 2026.

Unidos se brilla más

Este año, la junta municipal ha destinado más de 18.000 euros a que el distrito brille más que nunca, acogiendo figuras de mimbre de ángeles musicales de tres metros y medio de alto que se han ubicado frente al Mercado Municipal de Chamartín (calle de Potosí, 13) y en el Mercado Escuela de San Cristóbal (calle del Conde de Torralba, 11).

Otros elementos de gran tamaño son los belenes del parque de San Fernando y el de la plaza de Andrés Segovia, así como el pino cónico de siete metros de altura del parque de San Francisco Campos o la carroza photocall de la plaza de Prosperidad.