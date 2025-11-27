La estrella de la Navidad llega a Barajas

La Navidad llega a Barajas con una propuesta que nos invita a seguir la estrella que ilumina estas semanas festivas en el distrito. Bajo el lema Barajas, sigue la estrella de tu Navidad, la junta municipal pone en marcha un programa que aúna cultura, animación familiar y los actos navideños tradicionales tan esperados por grandes y pequeños. Del 28 de noviembre al 8 de enero, calles, plazas y centros culturales del distrito se convertirán en el escenario de la alegría e ilusión propias de estas fiestas.

Un inicio de la Navidad lleno de luz

El encendido oficial del alumbrado que dará comienzo a la Navidad en el distrito tendrá lugar este mismo viernes, 28 de noviembre, desde las 17:30 h junto al gran árbol de Navidad instalado en la calle de la Playa de Aro. Quienes se acerquen podrán disfrutar de:

Chocolatada con roscón para los asistentes

Espectáculo musical familiar

Actuación de danza

Alto de encendido del árbol

Pasacalles de fantasía con hadas y duendes

Será la primera gran cita de una campaña navideña de un programa pensado para todos los vecinos del distrito.

Espectáculos para todos los públicos

La programación incorpora diferentes propuestas escénicas dirigidas especialmente al público familiar.

Así, este fin de semana, el Centro Cultural Villa de Barajas ofrecerá los siguientes espectáculos:

El viernes 28 a las 19:00 , tendrá lugar un concierto de Góspel , a cargo de Matritum Cantat: una fusión entre la fuerza coral con la sensibilidad de los espirituales negros, ideal para cerrar el año con un mensaje de unión, paz y alegría.

, tendrá lugar un , a cargo de Matritum Cantat: una fusión entre la fuerza coral con la sensibilidad de los espirituales negros, ideal para cerrar el año con un mensaje de unión, paz y alegría. El sábado 29, a las 12:30 h, será el turno de El materializador de sueños, un espectáculo acompañado de un taller de ciencia. Una combinación pensada para despertar la imaginación de niños y niñas entre risas, juegos y situaciones disparatadas.

Tradición belenista

Los belenes vuelven a ocupar un lugar central en estas fiestas. Podrán visitarse en las siguientes ubicaciones:

Centro Cultural Villa de Barajas en calle de Botica, 10: del 9 de diciembre al 5 de enero (de lunes a viernes) en horario de 10:00 a 14:00 h y de 16:00 a 21:00h.

en calle de Botica, 10: (de lunes a viernes) en horario de 10:00 a 14:00 h y de 16:00 a 21:00h. Junta Municipal de Barajas en la plaza de Mercurio, 1: de lunes a viernes de 08:00 a a 17:00 h

Con entrada libre, esta propuesta permite recorrer diferentes rincones del distrito y descubrir diferentes interpretaciones de las escenas navideñas más emblemáticas de estas fiestas: la Anunciación del Ángel a los pastores, la visitación de los Reyes Magos, el nacimiento del niño Jesús. Todo ello amenizado con villancicos.

La Feria de Navidad: un punto de encuentro festivo

Del 5 de diciembre al 7 de enero, la Plaza de Cristina Arce y Rocío Oña será el escenario de una animada Feria de Navidad que contará con diversas atracciones infantiles y para adolescentes, así como puestos de comida rápida y dulces.

Navidad en familia: actividades, talleres y diversión

El 26 de diciembre será el turno para disfrutar en familia de la Navidad. El Centro Deportivo Barajas acogerá, de 11:30 y 19:30 h, una de las citas anuales más esperadas en estas fiestas: Navidad en Familia.

Ese día grandes y pequeños podrán disfrutar de una amplia zona de multideporte, hinchables, talleres, juegos, escape room, además de muchas más propuestas para todas las edades.

Cabalgata de Reyes: el acto estrella

El 5 de enero de 2026, de 18:00 a 20:30 h, Barajas celebrará su tradicional Cabalgata de Reyes, una de las citas más esperadas de la programación navideña.

El desfile comenzará a las 18:00 h en el parquin del Parque Juan Carlos I (avenida de Logroño, 177) y recorrerá la avenida de Logroño, la glorieta de la Ermita de la Virgen de la Soledad, la avenida General y la plaza Mayor de Barajas, donde está prevista la llegada en torno a las 20:30 h.

También desde las 18:00 h, en la plaza Mayor de Barajas se podrá disfrutar de amenización musical y un espectáculo familiar que acompañarán la espera del público hasta la llegada de Sus Majestades. En torno a las 20:00 h, los Reyes Magos saludarán desde el escenario junto a los integrantes de la comitiva, que cerrarán el acto con un baile conjunto.

La Cabalgata contará, además, con zonas reservadas para personas con TEA (en la zona de la ermita) y para personas con movilidad reducida (en la plaza Mayor).

Tras el espectáculo, a partir de las 20:30 h, los más pequeños del distrito podrán participar en la Recepción Real, que tendrá lugar en el Centro Sociocultural Villa de Barajas. Los Reyes Magos recibirán a los menores sentados en sus tronos y entregarán chucherías a los niños y niñas que vayan a saludarles. La actividad contará, además, con música y un espectáculo de globofexia.

Estas fiestas queremos que Barajas destaque no solo por su iluminación, sino también por el ambiente navideño que llenará sus calles y que, sin duda, acompañará a quienes paseen por ellas.