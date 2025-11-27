Investigan la aparición de almohadas y sábanas ensangrentadas en un contenedor de Puente de Vallecas

Los cuerpos de seguridad han iniciado una investigación en el distrito de Puente de Vallecas tras el descubrimiento de varios enseres domésticos con manchas de sangre. El hallazgo, que tuvo lugar durante la mañana de este jueves, 27 de noviembre, se compone de diversas almohadas y sábanas.

El material fue encontrado en un contenedor de residuos ubicado en la calle Puerto de la Bonaigua. Según testimonios de residentes del barrio, el operario municipal encargado de la recogida de basuras fue quien detectó los restos a primera hora y procedió a contactar con las autoridades.

Fuentes policiales han confirmado la apertura de una investigación formal para esclarecer las circunstancias de estos hechos y determinar la procedencia del material biológico.

Las pesquisas de los investigadores se mantienen abiertas a distintas posibilidades. Entre las hipótesis que baraja la Policía, se encuentra la de que el suceso pudiera estar relacionado con un parto domiciliario o con un aborto practicado fuera de un centro asistencial.