Madrid presenta su Estrategia de Igualdad 2025-2028 con 261 millones de euros y la creación de los CIAM

La Junta de Gobierno municipal ha tenido hoy conocimiento, por parte del delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, de la nueva Estrategia de Igualdad entre Hombres y Mujeres de la Ciudad de Madrid 2025-2028, para comenzar de manera inmediata su puesta en marcha una vez finalizado su proceso de diseño y elaboración. La estrategia está compuesta por 100 medidas que buscan acelerar el avance hacia una sociedad libre de violencia machista, más igualitaria y sin brechas de género. Con una financiación estimada de 261 millones de euros, se ampliarán los recursos dirigidos a la promoción de la igualdad y la corresponsabilidad y a la prevención, detección, atención y reparación de la violencia de género, ha informado en la rueda de prensa posterior la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, subrayando que, por primera vez, los 21 distritos contarán con servicios de apoyo a mujeres víctimas y se impulsará su autonomía.

La nueva estrategia constituye el proyecto más ambicioso en esta materia desde que el Consistorio comenzara a implementar políticas de igualdad en el año 2000. El compromiso de erradicar la violencia contra las mujeres y garantizar la igualdad real que se inició hace 25 años seguirá consolidándose con el nuevo plan, que da continuidad a la línea de trabajo establecida en 2019: más servicios y más medios humanos. En concreto, en los seis últimos años la inversión en programas y recursos de igualdad y contra la violencia de género ha aumentado de 19 millones a los 29 millones de euros actuales. Además, desde 2019 los profesionales del ámbito de violencia han crecido un 46 % y los de igualdad, un 34 %.

Tres ejes y 100 medidas

La Estrategia de Igualdad 2025-2028 se estructura alrededor de tres ejes estratégicos: el primero, ‘Ciudad en igualdad’, incluye acciones transversales y específicas que mejoren el bienestar de las mujeres, que potencien su liderazgo y participación e impulsen la corresponsabilidad en las tareas de cuidados. El segundo eje, ‘Ciudad libre de violencia machista’, recoge actuaciones para eliminar la violencia de género en todas sus manifestaciones. El tercero se centra en el ‘Buen gobierno’ de todas estas políticas municipales para lograr coherencia y eficacia en su implementación.

Las iniciativas motoras de la estrategia son las siguientes:

-Creación de los nuevos centros integrales de atención a la mujer (CIAM): Es la iniciativa más transformadora porque implica que, por primera vez, los 21 distritos dispongan de un centro en el que desarrollar políticas de igualdad y atención ambulatoria a víctimas de violencia de género en el ámbito de la pareja o expareja. En concreto, los CIAM aunarán en un mismo equipamiento los servicios que ahora se ofrecen en tres tipos de centros: los 18 espacios de igualdad actuales, los tres puntos municipales del Observatorio Regional de Violencia de Género (PMORVG) y los dos centros de atención psicosocioeducativa (CAPSEM).

Esto se traduce en que las políticas de igualdad se expandirán a los cuatro distritos que en la actualidad no disponen de espacio de igualdad (Centro, Moncloa-Aravaca, Salamanca y Puente de Vallecas). Además, las mujeres víctimas de violencia machista que necesiten la atención social, psicológica y jurídica de los PMORVG tendrán 21 sedes a las que recurrir, en lugar de tres. Asimismo, las mujeres víctimas de violencia de género que requieran la asistencia psicosocioeducativa de los CAPSEM dispondrán de 21 recursos que se la proporcionen, en lugar de dos.

De esta forma, son los recursos los que se acercan a las mujeres y ninguna víctima de violencia machista tendrá que desplazarse a otro distrito para recibir atención. Con ello, se pretende evitar el absentismo a las citas, que alcanzó el 30 % en 2024. Además, cada uno de los 21 CIAM estará dotado con psicología infantil para facilitar apoyo a los hijos menores de las mujeres víctimas. En cada uno de ellos se habilitará también un espacio en el que los menores puedan jugar bajo supervisión de un profesional mientras sus madres son atendidas.

En definitiva: los centros integrales de atención a la mujer funcionarán como el recurso de referencia en la prevención, atención y reparación de la violencia de género y, al mismo tiempo, en ellos se desarrollarán actividades en el ámbito de la igualdad, de promoción de la autonomía de la mujer y de sensibilización y se dará continuidad al trabajo comunitario. El primer centro integral de atención a la mujer se pondrá en marcha en Puente de Vallecas en 2026.

Para facilitar el acceso, las mujeres podrán acudir a los CIAM por iniciativa propia, sin necesidad de una derivación previa desde el Servicio de Atención a Víctimas de Violencia de Género 24 horas (SAVG 24 horas). En paralelo, se creará una Puerta Única de Entrada que coordinará el acceso a recursos especializados en situaciones de urgencia y que, en su caso, pueda valorar la necesidad de ofrecer alojamiento protegido a la víctima. Además, esta atención en contextos de urgencia se verá mejorada con medidas como la ampliación del horario de la unidad móvil que asiste in situ a las víctimas y que operará de 9:00 a 21:00 horas de lunes a domingo (hasta ahora de 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes).

-Sistema único de valoración del riesgo: La estrategia también contempla articular una herramienta validada que permita a profesionales de los diferentes recursos municipales calibrar el riesgo en situaciones de violencia machista, considerando su dimensión preventiva. Para ello, se diseñará un método único de valoración del riesgo que dotará de homogeneidad al sistema y redundará en un mejor trabajo en red entre profesionales de las distintas áreas de intervención social del Consistorio.

-Colaboración público-privada en materia de igualdad y violencia de género: Se amplificarán a la sociedad civil los canales de sensibilización en materia de igualdad y contra la violencia de género. Para ello, se impulsarán nuevos convenios de colaboración con salas de fiesta y recintos de uso lúdico (como conciertos o festivales), similares al acuerdo firmado en 2023 con locales de ocio nocturno, para crear espacios seguros y reducir el riesgo de incidentes de violencia sexual. En este sentido, el Ayuntamiento les ofrecerá píldoras formativas para que implementen protocolos claros de prevención y apoyo a víctimas, asegurando que reciban ayuda rápida y efectiva. En paralelo, el Ayuntamiento seguirá fortaleciendo los puntos violeta que coloca en las fiestas de los distritos y grandes eventos en la ciudad.

-Autonomía a través del empleo: Se pondrán en marcha diferentes actuaciones dirigidas a mejorar la empleabilidad de las mujeres y su mantenimiento en el empleo con la finalidad de garantizar su autonomía económica. Para ello, se utilizarán dos vías: un nuevo convenio entre el Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad y la Agencia para el Empleo, de promoción del acceso al mercado laboral de las mujeres, y convenios de colaboración público-privada con empresas o entidades que desarrollen proyectos de inserción laboral dirigidos a mujeres en situación de vulnerabilidad o víctimas de violencia machista.

-Promoción de la conciliación y la corresponsabilidad: El Consistorio implementará medidas para favorecer la conciliación de las familias y para que en ellas se ejerza un reparto equitativo de los cuidados como las que ya recoge el Plan de Fomento de la Natalidad y Conciliación 2024-2029 (más escuelas infantiles, becas infantiles y campamentos y premios con bonificaciones fiscales a empresas que favorezcan que los trabajadores compatibilicen su vida laboral y familiar). Al mismo tiempo, se reconocerán buenas prácticas a nivel interno de la Administración en materia de promoción de la igualdad, de prevención y atención de la violencia machista y de incorporación del principio de igualdad en las políticas públicas municipales.

-Fomento del deporte femenino : Con el fin de acabar con una de las brechas de género más significativa, se fomentará la participación de las mujeres en el ámbito deportivo, principalmente en disciplinas masculinizadas, se realizarán acciones para prevenir el abandono temprano de la práctica deportiva entre las niñas y para visibilizar a mujeres deportistas referentes. Así, se complementarán medidas existentes como la reducción del 50 % del precio de inscripción en los Juegos Deportivos Municipales de equipos integrados en su totalidad por mujeres.

-Impulso a las vocaciones STEM y prevención del absentismo escolar: En el ámbito educativo, el objetivo es favorecer las vocaciones STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) en niñas y jóvenes mediante la colaboración con entidades públicas y privadas. Como ejemplo, la Cátedra Mujer STEM que desarrolla la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT Madrid). Asimismo, se implantará un programa educativo de prevención e intervención con alumnado, familias y profesorado para combatir el absentismo escolar que afecta principalmente a niñas en situaciones de especial vulnerabilidad.

Participación y evaluación

La Estrategia de Igualdad entre Mujeres y Hombres 2025-2028 se ha elaborado a partir de un amplio proceso participativo en el que han intervenido todas las áreas de Gobierno, distritos y organismos autónomos, así como los equipos profesionales y usuarias de los espacios de igualdad y de la Red Municipal de Atención a Víctimas de Violencia de Género. Además, el borrador fue remitido a más de 100 asociaciones de mujeres, colegios profesionales, grupos políticos, sindicatos y a la representación empresarial para que pudieran realizar observaciones. Se han incorporado algunas de sus aportaciones, enriqueciendo el texto final.

La nueva estrategia es un documento vivo, por lo que se podrían incorporar nuevas medidas durante su periodo de vigencia. Su implementación no solo corresponde al Área de Políticas, Sociales, Familia e Igualdad, sino que es transversal a todo el Ayuntamiento de Madrid y será sometida a una evaluación continua y final a través de un sistema de indicadores.