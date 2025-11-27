Finalizan las obras del CEIP María Moliner con cubiertas, aulas y zonas deportivas renovadas

La concejala de San Blas-Canillejas, Almudena Maíllo, ha visitado esta mañana el Colegio de Educación Infantil y Primaria María Moliner para conocer el resultado de los trabajos de mejora en los que la junta municipal ha invertido 235.000 euros. Esta actuación se enmarca en el Plan de Transformación y Regeneración Urbana y de Zonas Estanciales del entorno del parque Paraíso 2023-2027, del que ya se han ejecutado alrededor de 17 millones de euros y cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida, la accesibilidad, los equipamientos públicos y el paisaje urbano del distrito.

Durante su visita y coincidiendo con el Día del Maestro, la concejala ha recordado “la importancia de los docentes y su implicación con los centros escolares». Para ello, ha señalado, la junta municipal dota a los colegios de las herramientas adecuadas para que todo el personal docente «pueda trabajar en las mejores condiciones posibles», ya que esto redunda en el «bienestar de todos los escolares».

Los trabajos han incluido la reparación de los acabados de cubierta en distintos puntos con filtraciones, así como la sustitución de carpinterías, el tratamiento de acabados en aulas y la instalación de ventanas nuevas que aíslan del ruido y mejoran la eficiencia energética del edificio. Asimismo, se han modificado las barandillas de las escaleras para mejorar su seguridad. La intervención se ha completado con trabajos de pintura en distintas dependencias, la reparación del cableado y la puesta en funcionamiento del circuito de alumbrado de las pistas exteriores y del campo de fútbol.

Con la finalización de estas obras, el CEIP María Moliner mejora sus condiciones de seguridad, accesibilidad y confort, reforzando la calidad de sus instalaciones y contribuyendo al adecuado desarrollo de la actividad docente y deportiva del alumnado.