Puente de Vallecas contará con 84,5 millones de euros de presupuesto en 2026

El concejal de Puente de Vallecas, Ángel Niño, ha presentado el presupuesto del distrito para 2026, que alcanza los 84,5 millones de euros, lo que supone un incremento del 14,3 % con respecto al ejercicio anterior y la consolidación como uno de los distritos con mayor dotación económica. Niño ha señalado que, en 2026, “se continuará priorizando la atención social, la mejora de equipamientos y la recuperación de espacios públicos, con el objetivo de reducir el desequilibrio territorial y de mejorar la calidad de vida en todos los barrios”.

Entre las principales líneas de actuación, destacan las partidas presupuestarias asignadas a los servicios sociales. En atención a las personas mayores, el gasto ascenderá a 33,3 millones de euros, lo que supone un incremento de 10 millones de euros destinados al refuerzo de programas contra la soledad no deseada, la Teleasistencia, los servicios de atención jurídica y psicológica y la organización de actividades y talleres. Además, se mejorarán las instalaciones del Centro Municipal de Mayores Navacerrada y se reabrirá el Centro de Mayores Alto del Arenal.

Con relación a los programas de infancia, adolescencia y familias, se consignarán 1,6 millones de euros, con especial atención a jóvenes que se encuentren en riesgo de exclusión social. Entre las iniciativas previstas, se incluyen la celebración de campamentos urbanos para menores y adolescentes que faciliten la conciliación laboral, la continuidad de los programas de educación de calle y la organización de actividades en el Centro Intergeneracional Río Esmeralda.

Los programas de integración y emergencia social contarán con 9,3 millones de euros, un aumento de más de un 5,72 % en relación con el ejercicio anterior, lo que permitirá dar mayor impulso a los proyectos de inserción sociolaboral y la prestación de apoyo y acompañamiento a personas con diversidad funcional.

Respecto al mantenimiento de los centros educativos de Enseñanza Infantil y Primaria y de las escuelas infantiles municipales, se dedicará un total de 6,2 millones de euros, reforzando los programas de apoyo escolar y para la conciliación familiar.

La oferta cultural se verá reforzada con un presupuesto de 2,5 millones de euros, destinados a consolidar una programación de calidad, en la que se incluyen festivales, eventos de reconocido prestigio en la ciudad, festividades populares, visitas y actividades culturales.

En el ámbito de la participación ciudadana, se han presupuestado 150.000 euros para apoyar al tejido asociativo del distrito y para la financiación de diferentes proyectos vecinales.

Inversiones relevantes para 2026

Con una dotación de 16,3 millones de euros, se han previsto importantes inversiones en instalaciones deportivas como la mejora de los vestuarios y del campo de fútbol del Centro Deportivo Municipal Entrevías, de los entornos de las piscinas y otros equipamientos de los centros deportivos municipales, así como la remodelación de instalaciones deportivas básicas como las del Puerto de Costabona y Carlos Solé.

En cuanto a zonas verdes y espacios públicos, el presupuesto se incrementa un 22,1 %, con actuaciones en el número 20 de la plaza de la Imagen y en la calle Hermanos Carpi, incluyendo además proyectos adicionales a través del Plan SURES. Por otra parte, la asignación económica para el mantenimiento, la vigilancia y la limpieza de edificios municipales asciende a cerca de 4 millones de euros, destacando los trabajos en el nuevo edificio de la Agencia para el Empleo.

Otros proyectos destacados para 2026 son la finalización de la reordenación del Campus Sur de la Universidad Politécnica de Madrid, la recuperación del edificio histórico situado en la calle de Peironcely, 10 y la realización de mejoras en iluminación y accesibilidad en la avenida de Santa Catalina, entre otros espacios públicos del distrito.