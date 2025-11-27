Condenado a 24 años de cárcel el autor del brutal asesinato de la querida Concha en el centro de Madrid

La Sección 17 de la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a 24 años, 3 meses y un día de prisión a Jesús M. S. como autor criminalmente responsable del brutal asesinato el 3 de julio de 2023 de Concha, una mujer de 61 años de edad, propietaria del comercio de ropa ‘Viste Bien’ situado en la conocida plaza de Tirso de Molina de la capital y muy querida por vecinos y clientes.

Los hechos tuvieron lugar en el transcurso de un robo armado en el que el ahora condenado sustrajo a la víctima su teléfono móvil, además de apoderarse de 200 euros de la caja registradora del local. La sentencia, fruto del veredicto de culpabilidad formulado por el Tribunal Popular que siguió el juicio en la Audiencia regional, también establece la condena a Estrella G.S.R.; en su caso como encubridora del delito de robo.

En detalle, en el fallo de la resolución se impone veinte años de prisión a Jesús M. por un delito de asesinato con las circunstancias agravantes de alevosía y ensañamiento más cuatro años, tres meses y un día por otro delito de robo con violencia y arma. Su compinche, Estrella G.S.R., ha sido condenada por su parte a 6 meses de prisión.

En los hechos probados de la sentencia se explica cómo “Jesús obligó a María Concepción (la víctima) a abrir la caja registradora, mientras le exhibía un cuchillo y, cogiéndola del pelo, se hizo con una cantidad no concretada de dinero, en torno de los 200 euros, y del teléfono móvil de la víctima, que no ha sido tasado, tras lo cual la soltó”. (…)

“Tras coger dichos efectos, – continúa el escrito- Jesús condujo a María Concepción fuera del mostrador y, todavía con el cuchillo en la mano, continuó dándole instrucciones y trató de introducirle en uno de los probadores de la tienda hasta que, sorpresivamente, al no conseguirlo -por resistirse María Concepción- Jesús, con la intención de causar la muerte a María Concepción o previendo que actuando de ese modo podría causársela, le clavó de manera súbita e inesperada el cuchillo que portaba en el tórax”. Momentos después, y “con la intención de causar un dolor innecesario, continuó agrediéndola seguidamente con el cuchillo, clavándoselo otras siete veces”, abunda el relato de los hechos acreditados.

En el capítulo de indemnizaciones, el magistrado que presidió del Jurado Popular ha concretado, en el marco del veredicto condenatorio del Tribunal Popular, la cantidad de 441.860,77 euros la cifra con que el condenado deberá resarcir el daño ocasionado a los familiares de la fallecida. Esta resolución aún no ha alcanzado firmeza y contra ella cabe la interposición del correspondiente recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.