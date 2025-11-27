Un hombre grave tras caer al intentar escapar mientras robaba en un colegio de Arganzuela (Madrid)

Los equipos de emergencia de Madrid han tenido que asistir esta madrugada a un individuo que sufrió una grave caída mientras intentaba sustraer material del Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Menéndez Pelayo, situado en el distrito de Arganzuela.

El hombre, que resultó herido, fue detenido en el acto por la Policía Nacional. El intento de robo fue frustrado gracias a la vigilancia vecinal. Próximo a la medianoche de este miércoles a jueves, 27 de noviembre, un residente alertó a la Policía tras percatarse de que el ladrón había accedido a las instalaciones del centro.

Fuga frustrada por la caída

Al recibir el aviso, agentes de la Policía Nacional se desplazaron al lugar, donde organizaron la intervención: mientras algunos efectivos aseguraban el perímetro exterior, dos policías entraron al edificio en busca del intruso.

Al escuchar el movimiento de los agentes, el asaltante se dirigió a una abertura para huir. En su desesperado intento, se precipitó desde una altura considerable, cayendo a nivel del suelo. Cuando fue inmovilizado, el individuo portaba un ordenador que había sido robado del CEIP Menéndez Pelayo.

Movilización de Bomberos y SAMUR

Debido a la gravedad de las lesiones provocadas por la caída, fue necesaria la inmediata movilización de recursos sanitarios y de seguridad. Los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid acudieron al centro para abrir la puerta de acceso principal, facilitando la entrada del personal sanitario.

Una vez en el interior, sanitarios del SAMUR-Protección Civil atendieron al herido en la escuela. Posteriormente, el presunto ladrón fue trasladado a un hospital. Las autoridades han confirmado que el hombre permanece en el centro sanitario bajo custodia policial mientras se gestiona su detención.