El Centro de Mayores La Guindalera inaugura un punto de intercambio de libros

Desde hoy, los socios del Centro Municipal de Mayores La Guindalera tienen disponible en el espacio municipal un punto de intercambio de libros. La concejala del distrito de Salamanca, Cayetana Hernández de la Riva, ha inaugurado el nuevo servicio esta mañana y ha visitado varios talleres del centro.

Estas actividades sirven para combatir la soledad no deseada, así como para fomentar el entretenimiento y el apoyo cognitivo de las personas mayores y mejorar su calidad de vida y autonomía. Este punto de intercambio de libros para aficionados a la lectura se suma así a las distintas iniciativas a disposición de los socios de los centros de mayores de Salamanca.

Para este curso 2025-2026, se han programado 226 talleres en el distrito con el apoyo de 163 voluntarios. Las actividades abarcan desde aprendizaje de idiomas, ejercicios de memoria y talleres de manejo del móvil hasta teatro, baile, autocuidado y excursiones culturales.