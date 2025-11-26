Barajas firma un convenio con la Agencia para el Empleo para ofrecer prácticas profesionales

La Junta Municipal de Barajas y la Agencia para el Empleo de Madrid han firmado un convenio de colaboración para la realización de prácticas profesionales de las personas participantes en los programas de empleo y formación gestionados por la Agencia para el Empleo y financiados por la Comunidad de Madrid.

Este acuerdo regula las condiciones en las que la junta municipal acogerá a los beneficiarios de estos programas, que combinan formación técnica y transversal con experiencia práctica en un entorno real de trabajo. Las prácticas se desarrollarán en distintos servicios y áreas del distrito, en tareas vinculadas a su perfil profesional y siempre bajo supervisión tutorizada por parte de la Agencia para el Empleo y el personal municipal responsable.

El convenio contempla que estas prácticas no generan relación laboral con la junta municipal, dado que los participantes mantienen su contrato con la Agencia para el Empleo, entidad responsable de su alta en la Seguridad Social, retribución y aseguramiento durante el periodo formativo.

Barajas colaborará, así, en la adquisición de competencias profesionales de las personas desempleadas incorporadas a los programas cuyo objetivo es mejorar su empleabilidad mediante experiencia práctica, orientación laboral y formación complementaria. La coordinación entre ambas instituciones permitirá adaptar las prácticas a las necesidades del distrito y realizar un seguimiento con una comisión específica, encargada de resolver incidencias y evaluar el desarrollo del programa.

El acuerdo estará vigente durante cuatro años, prorrogables por otros cuatro, y forma parte del marco de cooperación establecido en la Estrategia de Empleo de la Ciudad de Madrid 2024-2027 para reforzar la empleabilidad y la inserción profesional de personas con dificultades de acceso al mercado laboral.