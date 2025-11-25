El Hospital Ramón y Cajal estrena decoración en el área de Hospitalización y Consultas Externas de Pediatría

El área de Hospitalización y las Consultas Externas del Servicio de Pediatría del Hospital Universitario Ramón y Cajal, centro público de la Comunidad de Madrid, cuentan con una nueva decoración muy especial, con pinturas y murales que evocan paisajes de ensueño y bosques encantados.

Esta nueva imagen forma parte del proyecto “Hospitales Mágicos” impulsado por la Fundación Uniteco en colaboración con Suite of Art, que hoy se ha inaugurado en el centro con la presencia de la gerente asistencial de Hospitales y coordinadora de la Oficina Regional de Salud Mental, Dra. Mercedes Navío, el director gerente, Dr. Carlos Mingo, así como el director general de la Fundación Uniteco, Juan Pablo Núñez y la jefa del Servicio de Pediatría, Dra. Beatriz García.

En palabras de Mercedes Navío, este nuevo proyecto supone “mejorar la atención” que se presta a los niños de “una manera más humanizada, personalizada, imaginativa” y de la mano, no sólo de “los profesionales sanitarios”, sino también de los profesores del aula hospitalaria que han participado en un proyecto que sigue también las líneas de Humanización de la Consejería de Sanidad.