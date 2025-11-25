El mercado de La Navideña regresa a Madrid con música, pasacalles, la Casa de Papá Noel y pista de hielo

La Navideña, el mercado de Navidad de la Plaza de España llega un año más durante las navidades para ofrecer una amplia oferta de actividades para toda la familia. Del 25 de noviembre al 11 de enero de 2026 el público podrá disfrutar de la quinta edición que reúne una pista de hielo natural de 600m2, un mercado navideño y una zona gastronómica.

Organizada por Super 8 Entertainment en colaboración con SANTALUCÍA, La Navideña celebra en 2025 su quinta edición posicionándose como una de las actividades navideñas más esperadas. Los asistentes podrán disfrutar de una pista de hielo de 600m2, por la que la temporada anterior pasaron más de 60 000 personas, y un mercado navideño compuesto por 40 casetas de productos artesanales.

Una zona gastronómica completa esta experiencia con una oferta que va desde clásicos locales, como el tradicional chocolate con churros de San Ginés, hasta el popular vino caliente Glühwein, que evoca los sabores de los mercados navideños de Alemania y Austria. Y para aquellas personas que buscan una experiencia más exclusiva está el restaurante interior El Alpino, inspirado en una acogedora cabaña suiza, es el espacio perfecto para celebraciones navideñas con mesas de distintas alturas y una carta de cocina tradicional.

Además, un espectáculo de luces y sonido llenará de vida el recinto con una coreografía de color y música sincronizada que envolverá el gran árbol y las casetas principales a lo largo de toda la jornada. Esta puesta en escena se completará con un pasacalle y actividades gratuitas para todos los públicos, junto con un rincón dedicado a Papá Noel y los Carteros Reales, que atenderán personalmente a los más pequeños para recoger sus cartas y tomarse fotografías.

Este año La Navideña refuerza su programación combinando música, teatro, circo y patinaje artístico. Destacan las actuaciones del Coro Filarmonía de Madrid que llenarán de música la Plaza de España los días 28 de noviembre, 7 y 23 de diciembre, y 3 de enero, en horario de 22:00 a 22:30 h. Reconocido por su trayectoria en el Auditorio Nacional y por proyectos como El Conciertazo (TVE), el coro interpretará grandes clásicos navideños en un formato sinfónico-coral único.

El programa también cuenta con el Christmas Parade, un pasacalle acompañado de un show de luz y sonido que recorrerá el recinto de jueves a domingos a las 20:00 h. Este desfile llenará Plaza España de personajes oníricos, acrobacias y humor visual.

Cabe destacar que este año la pista de hielo acogerá un espectáculo de danza sobre hielo protagonizado por Sara Hurtado, nueve veces campeona de España y referente internacional. Su actuación, creada especialmente para la ocasión, se podrá disfrutar los días 5, 6, 20 y 27 de diciembre, así como el 2 y 10 de enero, de 22:00 h a 22:20 h, reuniendo coreografías inspiradas en la Navidad y un despliegue visual con cañones de nieve.

Completa la programación el espectáculo inmersivo ubicado en el interior del gran árbol central y abierto todos los días de 10:00 a 22:00 h, así como la Casa de Papá Noel, disponible hasta el 24 de diciembre, y el Rincón de la Cartera Real, del 26 de diciembre al 5 de enero, donde los más pequeños podrán entregar sus cartas de 12:00 a 14:00 h y de 16:00 a 20:00 h.