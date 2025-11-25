Dos marchas diferentes marcarán este 25N en Madrid contra el «negacionismo» y el «abandono institucional»

La conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se celebra hoy martes 25 de noviembre, estará marcada en la capital por la convocatoria de dos grandes movilizaciones con recorridos diferenciados. A pesar de compartir la reivindicación de medidas efectivas contra la violencia de género, las marchas volverán a desarrollarse de manera simultánea en distintos puntos del centro de la ciudad.

El Gobierno central ha confirmado que la Ministra de Igualdad, Ana Redondo, asistirá a ambas concentraciones. Redondo subrayó que el Ejecutivo es «un Gobierno para todas y todos» y anunció que se unirá en primer lugar a la «manifestación oficial» (convocada por el Foro 25N y el Movimiento Feminista) para posteriormente sumarse a la marcha liderada por la Comisión 8M. La ministra declaró que es una «responsabilidad histórica» asegurar que los avances feministas sean sostenibles, concluyendo con el lema: «Ni un paso atrás, la lucha sigue».

Horarios y Enfoques Reivindicativos

Las manifestaciones se distinguen tanto por su horario de inicio como por su lista de demandas.

1. Convocatoria del Foro 25N y el Movimiento Feminista (18:30 h)

Esta marcha es la primera en comenzar, a las 18:30 horas. El lema que guía su protesta es “Contra la violencia machista y el negacionismo: basta de abandono institucional”, poniendo el acento en la crítica a la ultraderecha y a lo que califican como negligencia por parte de las instituciones.

Entre sus reivindicaciones específicas, el Foro y el Movimiento Feminista exigen una revisión urgente de las políticas de protección, como el manejo de las pulseras antimaltrato y los cribados de cáncer de mama. Además, solicitan la depuración de responsabilidades por la falta de progreso legal en la protección de las mujeres. Este grupo identifica prácticas como la prostitución, la pornografía y los vientres de alquiler como formas de violencia organizada y también denuncian la explotación sexual y el fundamentalismo religioso que limita la participación de jóvenes y niñas.

Recorrido y punto intermedio: Partirá de la intersección de las calles Alcalá y Gran Vía, recorrerá la Gran Vía y concluirá en la Plaza de España.

2. La Marcha de la Comisión 8M (19:00 h)

La segunda gran movilización, convocada por la Comisión 8M, comenzará a las 19:00 horas. Su lema principal, “Todas y todes contra la violencia racista y patriarcal”, subraya la necesidad de un enfoque feminista que sea interseccional.

Las organizadoras de esta marcha reclaman la protección y el blindaje de los servicios públicos, especialmente de la sanidad, y exigen una atención adecuada para las víctimas de la violencia de género y sexual. También se dirigen a las políticas del Gobierno municipal, criticando el recorte del 25% al Plan Corresponsables.

Su enfoque va más allá de las fronteras nacionales, ya que condenan la implicación de la Unión Europea en la vulneración de derechos humanos con fines coloniales. En este contexto, señalan abiertamente la situación en Palestina (genocidio), el expolio del Sáhara Occidental y la violencia en Sudán.

Recorrido: La marcha se iniciará en Atocha, recorrerá la calle de Atocha en su totalidad, y finalizará en la Plaza de Jacinto Benavente.