Ayuso presenta la final de la UEFA Women’s Nation League en el Metropolitano: «Madrid está más de moda que nunca»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha participado hoy en la presentación del partido de vuelta de la final de la UEFA Women’s Nation League 2025, que se disputará el próximo 2 de diciembre en el estadio Riyadh Air Metropolitano de la capital entre las selecciones de España y Alemania.

“Queremos que el deporte llegue hasta el último campo de fútbol, a todos los pueblos por pequeños que sean, a las grandes competiciones internacionales. Todos juntos formamos parte de ese Madrid que está más de moda que nunca, que habla por España entera con orgullo, porque somos parte de ella, y que proyecta nuestro país al exterior”, ha enfatizado.

“El deporte femenino está siendo un auténtico tsunami”, ha subrayado Díaz Ayuso en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, donde ha resaltado la importancia de que Madrid acoja eventos de estas características que, a su juicio, “hacen que todo lo que estamos proyectando al mundo desde esta región sea mucho más completo”.

La Comunidad de Madrid tiene casi 18.000 jugadoras de fútbol federadas y cientos de equipos femeninos y la selección absoluta femenina de fútbol, llega a esta final con la vitola de ser la actual campeona del mundo y de esta misma competición, ostentando además la primera posición en el ranking FIFA.