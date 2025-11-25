Puente de Vallecas celebra su 40ª Semana de las Personas Mayores

La Junta Municipal de Puente de Vallecas celebra la 40ª Semana de las Personas Mayores, en la que participan los usuarios de sus siete centros municipales de mayores. Durante el acto de inauguración, el concejal del distrito, Ángel Niño, ha destacado como objetivo de esta celebración que “nuestros mayores se sientan protagonistas, compartan sus experiencias, aprendan y sigan siendo un referente para las generaciones que les sucedemos, reconociéndoles que son ellos los que han hecho posible el Puente de Vallecas que hoy disfrutamos”.

Esta edición se desarrolla entre los días 24 y 28 de noviembre con un amplio programa que incluye actividades culturales y deportivas, talleres creativos, charlas sobre bienestar, teatro, música y encuentros intergeneracionales.

Entre las citas más destacadas, figuran la lectura de un manifiesto y la organización de talleres con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el martes 25 de noviembre; una visita al estadio del Rayo Vallecano, el miércoles 26, en la que miembros de la Asociación de Veteranos del club acompañarán a los mayores; una visita a la exposición inmersiva Cleopatra, el jueves 27; y un encuentro de tapas, el viernes 28, en el que participarán todos los centros de mayores. Tras esta actividad, se celebrará el acto oficial de clausura con un baile con música en directo.