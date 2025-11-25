ComunidadNoticias

La CNMC recomienda suprimir las restricciones a la ampliación de horarios en las farmacias de Madrid

Gacetín Madrid

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha emitido su informe sobre el Proyecto de Decreto que desarrolla parcialmente la Ley de Ordenación y Atención Farmacéutica de la Comunidad de Madrid (IPN/CNMC/029/25). La futura normativa desarrolla aspectos esenciales para el funcionamiento competitivo del sector como los horarios, los servicios de guardia y vacaciones, los sistemas personalizados de dosificación (SPD) y la atención farmacéutica domiciliaria.

La CNMC ha valorado «positivamente» el objetivo del decreto de mejorar la calidad de la atención farmacéutica y la cobertura del servicio, así como el impulso de servicios profesionales adicionales. Sin embargo, advierte de que algunas medidas introducen restricciones que «no están justificadas por razones de salud pública y que pueden limitar la competencia, encarecer costes y reducir la accesibilidad del servicio para los pacientes».

Recomendaciones de la CNMC

Horarios y personal: se recomienda eliminar las restricciones que dificultan que cada farmacia amplíe voluntariamente su horario, así como la obligación de contratar personal adicional en función del horario ampliado y la edad del titular. Estas medidas incrementan los costes y limitan la competencia, especialmente para las farmacias de menor tamaño. Además, reducen la oferta y la accesibilidad del servicio farmacéutico a los pacientes.

Guardias y vacaciones: se recomienda que la planificación de guardias y vacaciones se base en criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios, que aseguren la atención farmacéutica.

Sistemas personalizados de dosificación (SPD): se propone eliminar la exclusividad de prestación del servicio por la farmacia que dispensa el medicamento, para favorecer la especialización y la competencia entre farmacias. Además, recomienda revisar los requisitos técnicos y administrativos para evitar barreras innecesarias y facilitar la innovación, incluyendo la automatización de procesos.

Atención farmacéutica domiciliaria: se recomienda permitir la entrega a domicilio de medicamentos y productos sanitarios tanto por las propias farmacias como por otros operadores bajo su supervisión, siempre con garantías de conservación y seguridad en el transporte. También pide revisar la limitación territorial para la prestación de este servicio, buscando alternativas menos restrictivas que favorezcan la competencia y la libertad de elección del paciente.

La CNMC puede actuar de oficio (de acuerdo con el artículo 5.1.h de la Ley  de creación) o a petición de las Cámaras Legislativas, el Gobierno, los departamentos ministeriales, las CC.AA., las Corporaciones locales, los Colegios Profesionales, las Cámaras de Comercio y las Organizaciones Empresariales y de Consumidores y Usuarios (de acuerdo con el artículo 5.2).

Periódico digital de la Ciudad de Madrid (España)

Te puede interesar

Ayuso presenta la final de la UEFA Women’s...

Luz verde al nuevo ámbito urbanístico en Campo...

Madrid activa esta tarde la alerta amarilla en...

El menú del día vuelve a subir y...

El 2º Centro de Crisis 24h de Madrid...

Dos marchas diferentes marcarán este 25N en Madrid...

Problemas de circulación en la Línea 7 de...

OCU advierte que los consumidores seguirán recibiendo llamadas...

El Hospital 12 de Octubre inicia este martes...

Casi la mitad de enfermeras y fisioterapeutas madrileñas...

Comentarios