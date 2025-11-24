Denuncian una agresión y pintadas neonazis contra espacios vecinales de Hortaleza

Asociaciones vecinales y culturales del distrito de Hortaleza han denunciado públicamente una serie de ataques ocurridos este fin de semana, incluyendo una agresión con gas pimienta contra músicos y organizadores de un evento cultural, y la vandalización de la sede de una asociación con símbolos de extrema derecha.

La Asociación Vecinal La Expansión de San Lorenzo, en el barrio de San Lorenzo, amaneció con pintadas de esvásticas en su local tanto el sábado como el domingo. La asociación asegura que estos actos son una respuesta a las actividades culturales que organizan en el distrito.

Ataque con gas pimienta a la salida de un concierto

El incidente más grave se produjo en la madrugada del domingo. Un organizador del Club del Disco de Hortaleza y cuatro músicos de origen portugués fueron abordados y agredidos con gas pimienta a la salida del Centro Social El Nido, ubicado en la calle Santa Susana.

Según el relato de la asociación, cinco individuos con estética ‘skin’ y la cabeza rapada se acercaron al grupo a las dos de la madrugada, cuando los músicos esperaban un taxi. Tras identificarlos, los atacantes rociaron el potente espray antes de huir. Uno de los cinco agredidos requirió atención sanitaria y los hechos han sido denunciados ante la Policía Nacional del distrito.

La asociación ha vinculado la agresión y el vandalismo con su actividad cultural y comunitaria: «No soportan que hagamos barrio y ofrezcamos cultura gratuita al vecindario», lamentaron en redes sociales. El Club del Disco, que organiza conciertos con artistas como Los Santeros y Conan Castro and The Moonshine Piñatas (quienes actuaron el sábado), es una de las iniciativas que acoge el espacio.

Patrón de ataques con espray

Este episodio se suma a otro ataque similar ocurrido el pasado viernes 14 de noviembre en Hortaleza, donde tres jóvenes migrantes, residentes en el Centro de Primera Acogida del distrito, fueron rociados con gas pimienta en la puerta de un centro de ocio juvenil en la calle Mar Amarillo.

En esa ocasión, el agresor huyó inmediatamente del lugar en un vehículo tras el ataque, y las víctimas también tuvieron que recibir atención médica. La Asociación Vecinal La Expansión de San Lorenzo concluyó su comunicado agradeciendo las muestras de apoyo recibidas y reiterando su compromiso con el barrio: «Este es un barrio de buena gente y nunca podrán detenernos».