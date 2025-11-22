‘Zara Athleticz Speed Run’: la carrera más rápida llega este domingo a Madrid con 10.000 participantes

La velocidad llega a Madrid. Este domingo, 10.000 participantes lucharán por sus mejores marcas personales en la Zara Athleticz Speed Run, el 10K homologado más rápido de Madrid y una de las carreras más frenéticas del calendario nacional de la Real Federación Española de Atletismo.

Desde las proximidades de Plaza Castilla, con el skyline de Madrid de fondo, hasta el Paseo de las Yeserías, en las cercanías del Puente de San Isidro en Madrid Río, el recorrido de la Zara Athleticz Speed Run está diseñado para desafiar el crono, con un perfil descendente y favorable que discurre por el corazón de Madrid y algunos de sus escenarios más icónicos: Paseo de la Castellana, Colón, Cibeles, Neptuno, Paseo del Prado, Atocha o Embajadores.

Tras una primera edición histórica en la que se lograron las mejores marcas españolas de la historia en un 10K en ruta, obra de Adel Mechaal (26:46) y Marta Pérez (31:00), Zara Athleticz Speed Run repite con un plantel estelar que quiere elevar los registros del pasado año a un nuevo nivel.

La carrera masculina se perfila como un duelo a ritmo de récord. El uruguayo Santiago Catrofe, plusmarquista de Sudamérica de 5K, 10K y 5.000 metros, buscará apoyarse en el perfil favorable para destrozar su tope personal en 10K en ruta, 27:16, el récord en la distancia para un atleta con pasaporte nacional. El aragonés Eduardo Menacho, campeón nacional de 10.000 metros y plata en 3.000 metros indoor, se perfila como su gran rival en la contienda, con un mejor registro de 28:10 en trazado llano.

Junto a ellos, Adrián Ben, cuarto mundialista y quinto olímpico en 800 metros, y que viene de conseguir puesto de finalista en los Mundiales de Tokio este verano; Alejandro Jiménez, subcampeón mundial de 50K en ruta; o el polaco Adrian Bednarek, campeón nacional de medio maratón.

En cuanto a las féminas, Zara Athleticz Speed Run promete una carrera vibrante a ritmo de récord y con resultado incierto. Tras ser quinta el pasado año, la atleta olímpica y campeona de España de 5K, Lucía Rodríguez, vuelve en su mejor momento, para subirse al podio y romper la plusmarca del pasado año de Marta Pérez.

No se lo pondrán fácil las maratonianas Laura Luengo, campeona nacional de medio maratón y undécima en el Mundial de Tokio del pasado año en la prueba de maratón; Fatima Ouhaddou, oro en los European Running Championships 2025 en maratón y campeona de España de medio maratón; o la ex plusmarquista nacional de maratón, Marta Galimany, que llega en gran estado de forma tras firmar un duodécimo puesto en el Maratón de Nueva York y la octava mejor marca nacional de todos los tiempos en 10K, además de récord de Europa de la categoría de edad W40 ( 31:59).

Zara Athleticz Speed Run arrancará a las 9:00 horas con la salida de la primera oleada de las cuatro previstas. El inicio de una experiencia de carrera rompedora, con un concepto visual diferenciador y moderno que ha triunfado entre el público joven, hasta el punto de agotar dorsales con un mes de antelación.

La prueba cuenta con el patrocinio exclusivo de Zara Athleticz, la colección deportiva de Zara, y la colaboración del Ayuntamiento de Madrid, y está organizada por la empresa de eventos Last Lap.

ZARA ATHLETICZ SPEED RUN