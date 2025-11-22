El Ayuntamiento advierte por un gran festival de cultura japonesa en Arganzuela

El Ayuntamiento de Madrid ha emitido una alerta pública este sábado ante la posible comisión de un fraude masivo relacionado con la venta de entradas para un evento promocionado bajo el nombre de ‘The Japan Vibes’. El consistorio ha confirmado que no ha concedido ninguna autorización para la celebración de este supuesto festival cultural y gastronómico en la capital.

El evento, que se anuncia en internet con múltiples fechas programadas para el próximo mes de enero, promete a los consumidores «una experiencia cultural, gastronómica y sensorial única». La ubicación publicitaria es el Parque Enrique Tierno Galván, en el distrito de Arganzuela, un espacio municipal sobre cuya ocupación el Ayuntamiento asegura no tener conocimiento ni haber recibido solicitud alguna de permiso.

Fuentes municipales han recomendado «encarecidamente» a la ciudadanía evitar la compra de entradas o la realización de cualquier pago vinculado a ‘The Japan Vibes’, ya que consideran que la promoción podría tratarse de una estafa que busca lucrarse con la venta de tickets para un evento inexistente en el lugar anunciado.

Entradas ya a la venta y alcance nacional

La alerta del consistorio madrileño se produce mientras los organizadores publicitan agresivamente sus entradas, ofreciéndolas a un precio de 34,95 euros (presentado como un descuento sobre un supuesto precio total de 58 euros). La estrategia de venta se enfoca en la urgencia, señalando que las entradas son limitadas y solo se pueden adquirir de forma anticipada a través de internet, sin posibilidad de compra en taquilla.

El festival promete cinco horas de inmersión en la cultura japonesa, con comida tradicional, espectáculos en directo e incluso un cierre con fuegos artificiales. Sin embargo, la preocupación de las autoridades se extiende más allá de la capital: el Ayuntamiento ha señalado que esta presunta estafa se ha replicado en otras ciudades españolas, como Málaga, Alicante y Zaragoza, donde también se ha alertado sobre la venta de entradas para eventos sin licencia.

Las autoridades de Madrid han instado a los ciudadanos a verificar siempre la veracidad de la información y la existencia de las licencias necesarias antes de realizar cualquier desembolso para festivales o eventos que se anuncien en parques y espacios públicos.