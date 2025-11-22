La Carrera de las Ciudades contra el Cáncer de Páncreas llega a Madrid este domingo

Madrid vive este domingo una nueva edición de la Carrera de las Ciudades contra el Cáncer de Páncreas, un evento deportivo y solidario que cada año moviliza a miles de personas en apoyo a la investigación de uno de los tumores con peor pronóstico. Bajo el lema «Nuestro reto, la esperanza», la carrera regresa al Parque Juan Carlos I con propuesta para todas las edades y niveles.

Promovida por ACANPAN, AESPANC y AEG, esta iniciativa tiene un doble objetivo: sensibilizar sobre la importancia del diagnóstico precoz y recaudar fondos destinados íntegramente a proyectos científicos. El cáncer de páncreas sigue situándose entre los de mayor mortalidad, por lo que reforzar la investigación es esencial para mejorar la supervivencia de los pacientes.

Modalidades y horarios

Las pruebas se celebran este domingo 23 de noviembre, con el siguiente programa:

Carreras 10k y 5k: salida conjunta a las 10:00 h desde el Paseo de Otoño, sobre un circuito de 5 kilómetros dentro del parque.

salida conjunta a las 10:00 h desde el Paseo de Otoño, sobre un circuito de 5 kilómetros dentro del parque. Marcha solidaria (5km): destinada a todos los públicos, comenzará a las 10:05 h.

destinada a todos los públicos, comenzará a las 10:05 h. Carreras infantiles: a partir de las 11:30 h, con distancias adaptadas para los más pequeños.

La carrera cuenta también con su modalidad virtual, abierta hasta el 24 de noviembre, que permite participar desde cualquier punto del mundo.

Inscripciones y recogida de dorsales

Con las inscripciones online ya cerradas, la organización mantiene la opción de apuntarse el mismo domingo, entre las 8 y las 9 horas en la misma zona de salida, siempre que queden tallas de camiseta. Además, quienes no puedan asistir presencialmente podrán sumarse mediante la modalidad virtual, disponible hasta el 24 de noviembre.

Para quienes deseen colaborar sin participar en ninguna distancia, sigue activa la opción del dorsal solidario, cuyos fondos se destinan íntegramente a proyectos de investigación. La organización recuerda que la carrera no sería posible sin el apoyo de los voluntarios, que ayudan en tareas de logística, entrega de materiales y atención a los participantes. Este año aún se necesitan refuerzos, por lo que quienes deseen colaborar pueden acudir directamente a primera hora del domingo.

Un evento para toda la familia

El Parque Juan Carlos I volverá a convertirse en un espacio de convivencia, deporte y solidaridad. La cita reunirá a pacientes, familiares, médicos, investigadores y cientos de participantes anónimos que cada año se suman para transformar la movilización social en apoyo real a la investigación.

XI CARRERA DE LAS CIUDADES CONTRA EL CÁNCER DE PÁNCREAS – MADRID 2025