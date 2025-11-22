Renfe lanza billetes desde 7 euros en Avlo y 19 en AVE por el Black Friday

Renfe se suma al ‘Black Friday’ con una campaña comercial que ofrece miles de billetes a precios bajos con los Superprecios. Esta promoción permite viajar a cualquier destino en trenes AVE, Avlo, Alvia, Euromed, Intercity y AVE Internacional a partir del 8 de enero de 2026. El periodo para adquirir los billetes estará disponible desde hoy y hasta el domingo 30 de noviembre.

Los clientes de Renfe pueden aprovechar el ‘Black Friday’ para planificar sus viajes en 2026 con importantes descuentos. Gracias a esta promoción, podrán desplazarse a los principales destinos en trenes AVE desde 19 euros y en Avlo desde 7 euros. Los billetes promocionales estarán identificados como ‘Superprecio’ hasta agotar existencias.

Las condiciones de la promoción permiten elegir entre el billete Básico, que dispone del precio más bajo con toda la calidad del servicio Renfe, o el billete Elige, que se puede adquirir por tres euros adicionales (excepto en AVE Internacional). Esta opción ofrece la mayor flexibilidad para personalizar los complementos del billete y disfrutar de todas las ventajas, como cambios y anulaciones.

Asimismo, aquellos clientes que sean miembros del programa de fidelización Más Renfe se beneficiarán tanto de los Superprecios como del ahorro acumulado en puntos.

Más servicios y menor consumo energético

Renfe dispone del mayor número de frecuencias y destinos del mercado, al ofrecer más de 300 servicios diarios de larga distancia con un amplio abanico de horarios para viajar por toda España. Los trenes de alta velocidad AVE de Renfe son los mejor valorados por los españoles, según los datos del Panel de Hogares sobre el transporte ferroviario que elabora la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Asimismo, Renfe publica mensualmente sus índices de puntualidad y de calidad del servicio, tanto para sus trenes de alta velocidad y larga distancia como para Avant, Media Distancia y núcleos de Cercanías. Ninguna otra operadora de transporte ofrece esta información con tanta accesibilidad y transparencia. Los datos están disponibles en el apartado ‘Gobierno corporativo y transparencia’ de la página web de Renfe.

Asimismo, Renfe es la empresa de transporte de viajeros y mercancías más eficiente energéticamente en España y un referente en movilidad sostenible. En este sentido, en los dos últimos años la compañía ha logrado reducir en un 13% el consumo energético unitario y disminuir un 20% su huella de carbono.

En 2024 el Grupo Renfe redujo sus emisiones de gases de efecto invernadero hasta 3,79 gramos de CO₂ por viajero, su mínimo histórico. Un valor hasta 35 veces inferior comparado con el automóvil, de acuerdo con los datos de la Oficina Española de Cambio Climático.