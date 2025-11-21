‘Ilumina Madrid’ propone dos rutas navideñas y decenas de planes en cerca de 50 hoteles emblemáticos

Cerca de cincuenta establecimientos hoteleros de la región protagonizan Ilumina Madrid, una iniciativa que la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid que propone disfrutar de la iluminación, los ambientes, la música, la gastronomía y actividades típicamente navideñas entre el 22 de noviembre y el 6 de enero con el propósito de ofrecer experiencias únicas.

La Navidad en Madrid adquiere un brillo especial gracias a las rutas diseñadas por la AEHM, que invitan a recorrer hoteles emblemáticos convertidos en auténticos escenarios de luz. En cada parada, la iluminación navideña no solo embellece la ciudad, sino que invita a residentes y visitantes a adentrarse en espacios llenos de historia, arte y hospitalidad.

En “El Camino de las Luces” la ciudad se viste de fiesta a través de fachadas completamente iluminadas para sorprender a quienes pasean por sus calles. Así, el Four Seasons Hotel Madrid vuelve a ser punto de referencia con su tradicional encendido, que envuelve el edificio en miles de luces y convierte la arquitectura histórica en un espectáculo visual. El Gran Hotel Inglés apuesta por la elegancia clásica, con guirnaldas naturales en las ventanas, una iluminación cálida que realza la belleza de su fachada y un majestuoso pino natural en el lobby, evocando el regreso a casa por Navidad.

En el CoolRooms Palacio de Atocha la magia se vive tanto en el exterior, con coronas luminosas en los balcones, como en el interior, donde la escalera histórica y el árbol navideño crean un ambiente palaciego y acogedor. El Mandarin Oriental Ritz celebra su 115º aniversario con una “Navidad Botánica”, integrando vegetación y luz en su decoración y reforzando su compromiso con la sostenibilidad a través de una colaboración con la que contribuye a la reforestación de la Comunidad de Madrid. También Tótem Madrid y URSO Hotel & Spa han apostado por los elementos florales y naturales. Este último, además, ha extendido la decoración a todas las zonas comunes, salpicadas de motivos musicales y con la música en vivo del piano como suave envoltura de lo que han denominado “Una Navidad al Compás”.

En el Wellington Hotel & Spa Madrid se han decantado por suaves colores con tonos dorados, al igual que en el Hotel InterContinental y el Gran Meliá Fénix. El Hotel Único, por su parte, los ha combinado con granates y el UMusic Hotel Madrid con rojos propios de Cabaret. El Hotel Moderno ha querido poner luz con una cascada de luces y el Hyatt Regency Hesperia Madrid, con un gran arco que enmarca su entrada y una Menina de luces a tamaño natural, además de farolillos y guirnaldas.

Estos últimos elementos decorativos se verán también en el Rosewood Villa Magna, mientras que Thompson Madrid mostrará una instalación artística con árboles colgantes sobre los voladizos que simulan un bosque suspendido. The Principal Madrid llenará de esferas iluminadas la Gran Vía, donde Vincci Vía 66 sugerirá la silueta de un árbol navideño gracias a una combinación de verdes y destellos de luz que simulan los tradicionales adornos.

Pero la ruta no termina aquí: hoteles como Doubletree by Hilton ha apostado por engalanar el interior con un majestuoso árbol, además de vestir su fachada de luces, al igual que Espahotel Plaza España y el RIU Plaza España. La ruta “Luz y Magia Navideña” supone una nueva oportunidad para descubrir hoteles que visten sus espacios con creatividad y atención al detalle.

El Bless Hotel Madrid ha transformado su acceso en un rincón inspirado en el countryside inglés, con burbujas doradas y bolas de nieve que anticipan la atmósfera festiva del interior. El H10 Puerta de Alcalá, por su parte, destaca por su majestuoso árbol y su mercadillo navideño, apuesta esta última también del Hard Rock Hotel Madrid. A Heritage Madrid Hotel y Relais & Châteaux Hotel Orfila les ha sido imposible decidirse entre belén o árbol, con lo que mostrarán ambos.

El Hotel Montera Madrid Curio Collection by Hilton ha decorado sus espacios con la luz y los colores del atardecer invernal, evocando el encanto urbano de la Gran Vía y el Hotel Príncipe Pío, con una sabia mezcla de verdes, rojos y platas en forma de guirnaldas y esferas. Junto a ellos, participan Avani Alonso Martínez, Blume Cruz Suites, Chamartín The One, Hyatt Centric Gran Vía, Ibis Styles Madrid Prado, Innside Madrid Gran Vía, Palacio de los Duques Gran Meliá, The Palace, a Luxury Collection Hotel y VP Plaza de España, que sorprenden con balcones iluminados, fragancias especiadas, instalaciones artísticas y la mejor tradición de hospitalidad.

Rincones Iluminados: espacios únicos

Sorprender a los visitantes tanto de la capital como de los alrededores con enclaves llenos de encanto es el objetivo de los Rincones Iluminados. Desde la privilegiada ubicación del Mirador de la Puerta del Sol hasta el ambiente acogedor del Meliá Madrid Princesa o la elegancia del Mercure Madrid Centro, cada rincón se transforma en un pequeño universo navideño.

Hoteles como Europa, Abba Madrid, Espahotel Plaza Basílica, Ocean Drive, Rafaelhoteles, Ibis Styles Prado, Sercotel Princesa de Éboli y Hotel Amura Alcobendas completan el mapa de Rincones Iluminados, acercando la Navidad a diferentes puntos de la Comunidad.

Actividades navideñas: música, gastronomía y planes

Pero Ilumina Madrid despliega también una agenda repleta de propuestas musicales, gastronómicas y participativas para todos los públicos. La música será uno de los grandes protagonistas, con conciertos en directo, actuaciones de góspel y villancicos que llenarán de emoción distintos espacios. Desde espectáculos inspirados en el cabaret hasta coros góspel y melodías clásicas, cada propuesta busca envolver a los visitantes en el espíritu navideño.

La gastronomía se suma con planes irresistibles: meriendas con Papá Noel, brunches navideños, degustaciones de dulces típicos, fondues de chocolate, gastronomía alpina en un chalé al estilo suizo, churros con chocolate y elegantes afternoon teas. Una oferta pensada para disfrutar en pareja, en familia o con amigos, que combina tradición y sofisticación en entornos acogedores.

Los más pequeños también tienen su espacio con talleres creativos, decoración de galletas y encuentros mágicos con Papá Noel. Además, la creatividad y el ocio familiar se dan cita en actividades como talleres de scrapbooking, decoración floral, pintura de Meninas, cuentacuentos y mercadillos solidarios. A ello se suman experiencias singulares como patinaje sobre hielo en la pista del Rosewood Villa Magna, scape rooms y propuestas de bienestar, que completan una programación diversa y pensada para sorprender.

Para la vicepresidenta ejecutiva de la AEHM, Mar de Miguel, esta segunda edición de Ilumina Madrid supone “la consolidación del papel de los hoteles madrileños como espacio de disfrute y celebración de la Navidad. El número de establecimientos participantes este año, cuarenta y siete, casi el doble que en la primera edición, da muestra del compromiso de nuestros asociados con la vida social y cultural de la región”.

Para conocer en detalle cada una de las propuestas, puede visitarse la revista “Ilumina Madrid 2025-2026” y los perfiles en redes sociales de la AEHM, @hotelesdemadrid y @muchomasquehoteles.