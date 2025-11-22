El servicio sustitutivo de autobús por el cierre de la Línea 7B de Metro dio cobertura a 8,8 millones de viajeros

La Comunidad de Madrid ha dado cobertura a más de 8,8 millones de usuarios a través del servicio sustitutivo de autobús que ha estado operativo durante la suspensión de la Línea 7B de Metro. Esta alternativa gratuita, que ha conectado en superficie las estaciones de Barrio del Puerto y Hospital del Henares, dejará de funcionar esta madrugada tras el restablecimiento hoy de la circulación en toda la línea, que une la capital con los municipios de Coslada y San Fernando de Henares.

El Gobierno regional activó esta opción de transporte en agosto de 2022, con el objetivo de facilitar la movilidad inicialmente entre San Fernando y Hospital de Henares. En este sentido, más de 1,4 millones de madrileños utilizaron este medio durante cerca de dos años. Así, en julio de 2024, amplió su trayecto hasta Barrio del Puerto y, desde entonces, ha desplazado a 7,4 millones de pasajeros.

En total, el servicio sustitutivo ha recorrido 2,7 millones de kilómetros desde su puesta en marcha, mientras que el día de mayor demanda fue el pasado 24 de junio con cerca de 25.000 viajeros. La L7B se encuentra operativa desde hoy, no obstante, el suburbano ha decidido mantener estos autobuses durante toda la jornada, en horario de 6:05 a 2:00 horas, para que los usuarios dispongan del margen necesario para readaptar sus desplazamientos habituales.

Con este mismo objetivo, la compañía metropolitana ha colocado carteles informativos que anuncian la finalización de este servicio en superficie y recuerdan a los ciudadanos que la Línea 7B vuelve a estar disponible en su totalidad, permitiendo continuar viaje hasta Estadio Metropolitano y enlazar allí con la L7 hacia otros destinos de la capital.

La línea 7B de Metro beneficia a 120.000 potenciales viajeros

En los últimos años, el Ejecutivo autonómico ha invertido 171,2 millones de euros en la rehabilitación integral de esta infraestructura, que beneficia a 120.000 potenciales viajeros, incluyendo el mantenimiento, conservación y supervisión geotécnica que continúa vigente una vez reabierta para garantizar su seguridad.

Gracias a esta monitorización permanente, desde febrero de 2023, no se han registrado movimientos en el suelo. Además, hasta cinco informes acreditan las condiciones óptimas del trazado, una mayor resistencia del terreno con respecto a la estimada inicialmente y un excelente estado del hormigón de la plataforma y la contrabóveda.