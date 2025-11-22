Nueva marcha en Madrid por la retirada de nombres franquistas del callejero y el cumplimiento de la Ley de Memoria

La Plataforma Calles Dignas-Justa Freire, que agrupa a diversas entidades vecinales, sindicales y memorialistas —entre ellas la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM)—, ha convocado una manifestación para este domingo, 23 de noviembre, con el objetivo de reivindicar el cumplimiento de la legislación de memoria democrática en el callejero de la capital.

La movilización se produce en el contexto de los 50 años transcurridos desde el fallecimiento del dictador Francisco Franco, un marco temporal que los organizadores utilizan para exigir la plena implantación de los valores democráticos en los nombres de las vías públicas. El lema de la marcha será «¡Cumplid la ley!», en referencia directa a la Ley 20/2022 de Memoria Democrática.

El caso Millán Astray vs. Justa Freire

El foco principal de la protesta es la petición de que el nombre de la pedagoga Justa Freire regrese a la vía que llevó su nombre entre 2018 y 2021, sustituyendo al del general franquista José Millán-Astray y Terreros.

Según la Plataforma, el mantenimiento de nombres como Millán Astray, Caídos de la División Azul o Hermanos García Noblejas no representa los valores de una sociedad moderna. Los organizadores destacan que Millán-Astray fue un militar que tuvo «responsabilidades importantes en el régimen franquista».

En contraste, la Plataforma argumenta que Justa Freire, al haber sido una maestra comprometida con la Institución Libre de Enseñanza, una de las primeras mujeres en dirigir un Grupo Escolar y participante activa en las Misiones Pedagógicas, representa a una generación de mujeres progresistas ausentes en el callejero. Tras la Guerra Civil, Freire sufrió la depuración, dos años de cárcel y fue separada del servicio público de educación.

Logística de la movilización y base legal

La marcha está prevista para las 12:00 horas y partirá desde la estación de Cercanías Maestra Justa Freire – Polideportivo Aluche. Finalizará en el mural dedicado a la maestra ubicado en la calle Blas Cabrera.

La principal demanda legal de los convocantes es que el Ayuntamiento de Madrid retire los nombres que la Ley de Memoria Democrática prohíbe por exaltar a dirigentes o figuras del régimen franquista. La Plataforma recuerda que esta ley ha cumplido tres años, y que el Gobierno de España tiene pendiente la publicación del catálogo de símbolos contrarios a la misma.

La manifestación cuenta con el apoyo de una coalición de organizaciones de diversos ámbitos, incluyendo sindicatos (CCOO, UGT, CGT), entidades vecinales (FRAVM, A.V. Las Águilas), grupos educativos (Fundación Ángel Llorca) y asociaciones memorialistas (A. Mesa de Memoria Histórica de Latina).