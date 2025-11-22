Problemas de circulación en la Línea 1 de Metro con 19 estaciones afectadas

La Línea 1 de Metro de Madrid está sufriendo esta tarde de sábado, 22 de noviembre, importantes demoras por una «incidencia en un tren» que están afectando a un total de 19 estaciones, lo que deriva en la circulación lenta de sus convoyes.

Los problemas han dado comienzo sobre las 20:20 horas de este sábado, 22 de noviembre, entre Plaza de Castilla y Puente de Vallecas, en ambos sentido. De momento desde Metro de Madrid no se ha indicado un tiempo aproximado de solución, como sí ocurre en otros casos, y se ha señalado que «trabajamos para resolver una incidencia en las instalaciones lo antes posible. Sentimos las molestias».

La incidencia en la Línea 1 de Metro de Madrid ha afectado el servicio en un total de 19 estaciones: Plaza de Castilla, Valdeacederas, Tetuán, Estrecho, Alvarado, Cuatro Caminos, Ríos Rosas, Iglesia, Bilbao, Tribunal, Gran Vía, Sol, Tirso de Molina, Antón Martín, Estación del Arte, Atocha, Menéndez Pelayo, Pacífico, Puente de Vallecas.

La línea 1 de Metro de Madrid conecta el norte y el sureste de la ciudad, discurriendo entre las estaciones de Pinar de Chamartín y Valdecarros, por un total de 33 estaciones con andenes de 90 metros, unidas por 23,876 km de vía en túnel de gálibo estrecho, con un recorrido que dura aproximadamente 1 hora. Inaugurada en 1919 por Alfonso XIII, es la línea de metro más antigua de Madrid y de España, y la segunda con mayor volumen de pasajeros de la red de Metro de Madrid después de la línea 6.