‘Dvořák: Sinfonía del Nuevo Mundo’ llega este domingo a Madrid de la mano de la Orquesta de la Universidad Carlos III

El Centro Cultural Daoíz y Velarde, espacio del Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, acoge este domingo, 23 de noviembre, a las 18:30 h, un concierto de la Orquesta de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) dedicado al compositor checo posromántico Antonin Dvořák, y en concreto a su sinfonía número nueve Del nuevo mundo, la más famosa y última de sus sinfonías, estrenada en 1893.

El compositor escribió esta pieza durante su primer año de estancia en Nueva York, ya que fue el primer director del Conservatorio de música de esta ciudad entre 1892 y 1895. De ahí que el lirismo y la calidad de la sinfonía estén muy relacionados con la música del continente americano, tanto los espirituales negros, que Dvořák conoció a través de su alumno Harry Burleigh, como la música indígena india, ya que la obra está también relacionada con La canción de Hiawatha, poema épico de Henry W. Longfellow.

El concierto se completa con la obertura de la ópera bufa de Verdi Un giorno di regno, ossia il finto Stanislao (Un día de reinado, o el falso Estanislao), segunda ópera compuesta por el gran autor italiano. Se trata de una breve pieza que sigue los patrones al uso de la comedia lírica con sus refrescantes melodías. Curiosamente, esta obra fue un rotundo fracaso en su estreno en el Teatro de La Scala el 5 de septiembre de 1840. Hasta el punto de que las demás representaciones se cancelaron y la obra no volvió al escenario de La Scala hasta el año 2001. Tras este intento fallido, Verdi no volvería a la ópera bufa hasta el final de sus días con Falstaff, la última pieza que compuso.

Las entradas para este evento están disponibles en la página web de Madrid Destino y también pueden adquirirse en la taquilla de Casa de la Panadería (plaza Mayor, 27).

Sobre la Orquesta de la UC3M

Con más de 30 años de existencia, la Orquesta de la UC3M está formada por miembros de la comunidad universitaria o antiguos alumnos. Cuenta con Manuel Coves como director y responsable musical del proyecto y con Jerónimo Marín como director adjunto. Entre sus proyectos recientes figuran grandes obras como Scheherazade (Rimsky-Korsakov), Romeo y Julieta (Prokófiev) o la integral de las sinfonías de Beethoven. En junio de 2025 estrenaron El sueño de una noche de verano (Mendelssohn) junto con el grupo de teatro de la universidad.