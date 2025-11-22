El II Festival Flamenco de Tetuán arranca con la actuación de la cantaora Gabriela Giménez

La Junta Municipal de Tetuán y la Unión Romaní de Madrid organizan la segunda edición del Festival Flamenco de Tetuán, una programación que combina exposiciones, actuaciones y talleres en relación al arte jondo hasta el 29 de noviembre.

La concejala del distrito, Paula Gómez-Angulo, ha inaugurado este festival en el Centro Cultural Eduardo Úrculo, escenario que ha albergado el espectáculo de la cantaora Gabriela Giménez. Gómez-Angulo ha destacado que “este festival busca que estas actuaciones no queden limitadas a los circuitos especializados, sino que estén presentes en un centro cultural de barrio, en un aula de formación o en una plaza del distrito, incorporándolas a la vida diaria y poniéndolas al alcance de quien quiera acercarse al flamenco por primera vez o reencontrarse con él.”

Actuaciones de La Farruca y El Carpeta, exposición de dibujo y cajoneada

Además de la actuación de Gabriela Giménez, hija de Antón Giménez y Estefanía Palacio y descendiente de una de las grandes sagas del flamenco formada por Mario Escudero y Ramón Montoya, la concejala de Tetuán ha visitado la exposición de dibujo flamenco Cante Jondo. El artista David Rivas, conocido como Darifé, mezcla arte y diseño con raíces profundamente ligadas a la tradición flamenca en una muestra que estará disponible hasta el 29 de noviembre en el Centro Cultural Eduardo Úrculo. En las obras de Darifé aparecen artistas como Lola Flores, Enrique Morente o Camarón, entre otras importantes figuras del flamenco.

Mañana sábado, la bailaora sevillana La Farruca, hija del legendario Farruco y madre de Farruquito, será la encargada de subirse al escenario del centro cultural. También actuará su hijo Manuel El Carpeta, joven bailaor y gran promesa para continuar el arte de la saga familiar. El domingo 23, la plaza de Pablo Ruiz Picasso congregará una multitudinaria cajoneada, un taller práctico para aprender a tocar el cajón flamenco de la mano del reconocido percusionista El Guille, acompañado de Flamenco a Bocajarro y Pepe Abellán.

Éxito en los talleres para iniciarse en vinos del sur

Asimismo, el Aula Cocina de Tetuán ha agotado las plazas para los talleres de este mes enmarcados en el festival, titulados Cata del sur. Una iniciación a los vinos de las Denominaciones de Origen Jerez y Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda que han impartido esta tarde Gabriel Criado y Manuel Urbano en el Centro Cultural Eduardo Úrculo y que tendrá una segunda sesión mañana sábado a las 17:00 h.