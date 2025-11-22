Hortaleza celebrará la Navidad con 3 cabalgatas de reyes, belenes, música infantil, zarzuela, góspel, jazz y preuvas

La Junta Municipal de Hortaleza ha diseñado una “ambiciosa programación de Navidad”, con más de 140 propuestas culturales, sociales, infantiles, deportivas y comunitarias, con una inversión que supera los 300.000 euros entre actividades, programa cultural, pasacalles, cabalgatas y alumbrado navideño.

Lo ha dado a conocer el concejal del distrito, David Pérez, quien ha recordado el objetivo de la junta municipal “de consolidad la Navidad de Hortaleza como un referente en la ciudad de Madrid, garantizando que cada vecino, viva donde viva, pueda disfrutar de la programación en su barrio”. El encendido de la iluminación navideña será este lunes, 24 de noviembre, y contará con la actuación del Coro Escolar de Hortaleza.

Pérez ha desgranado las principales líneas de la Navidad de Hortaleza, “un espacio de disfrute, convivencia y alegría para todas las familias del distrito” y ha agradecido a los funcionarios de la junta municipal “su trabajo sin descanso para que la Navidad sea segura y ordenada”, así como la colaboración y predisposición del tejido asociativo del distrito, asociaciones vecinales, centros educativos, entidades deportivas, voluntarios, centros de mayores y artistas locales.

Una programación para toda la familia

El encendido oficial de la Navidad de Hortaleza será el lunes, 24 de noviembre, en los jardines de la junta municipal. A partir de las 19:00 h, se iluminará el abeto gigante de 12 metros de altura, junto a los motivos navideños, cortinas led, arcos de luz y más de 150 árboles iluminados que, por primera vez, llegan a todos los barrios del distrito.

Por su parte, los centros culturales ofrecerán “la mayor agenda navideña de los últimos años”, en palabras de David Pérez, con divertidas propuestas musicales infantiles como Run Run Turtles, Los Zumikids en Navidad o El Duende de la Navidad, zarzuela, góspel y jazz navideño, el Concierto de Año Nuevo, teatro, cuentacuentos o cine matinal.

Hortaleza se consolida como uno de los distritos con mayor tradición belenista de Madrid. Este año contará con tres belenes oficiales y una gran exposición de dioramas. El belén de la junta municipal se inaugurará el próximo 2 de diciembre y el belén hebreo del Centro Cultural Sanchinarro-Hispanidad, elaborado por la prestigiosa Asociación de Belenistas Santa Paula, el próximo 5 de diciembre. Los mayores del distrito expondrán su belén de Mayores Voluntarios en Carril del Conde y a estos nacimientos se suma este año la exposición Belenes del Mundo, con una muestra de dioramas internacionales comisariados por Antonio Basanta, de la colección Basanta-Martín.

Cabalgatas y pajes reales para acercarse a Sus Majestades

Por primera vez, los más pequeños de la casa podrán disfrutar de tres cabalgatas de Reyes Magos que recorrerán las calles del distrito los días 2, 3 y 5 de enero. La primera en acercar la magia a Hortaleza será la cabalgata de Valdebebas, que desfilará el día 2 de enero a las 18:00 h, seguida de la de Sanchinarro, que recorrerá las calles del barrio el día siguiente a la misma hora. Ambas lucirán una comitiva con seis carrozas que arrojarán 3.000 kilos de caramelos.

El día 5 de enero a las 18:00 h, la cabalgata participativa de Hortaleza tomará las calles para celebrar la víspera de Reyes por todo lo alto con carrozas decoradas por las asociaciones del distrito.

Para facilitar que los niños puedan entregar sus cartas a los Reyes Magos en sus propios barrios, el distrito dispondrá una red de pajes reales. El 2 de enero, estarán situados en el Centro Cultural Federico Chueca a las 10:00 h; en la Asociación de Vecinos El Bosque a las 12:00 h, y en el Centro Municipal de Mayores Huerta de la Salud, a las 18:00 h. El día 3, los pajes se ubicarán en la Asociación de Vecinos de las Cárcavas a las 18:00 h y el 4, esperarán las cartas en los centros culturales de Sanchinarro-Hispanidad (12:00 h) y de Hortaleza (17:00 h). La víspera de Reyes, los más rezagados podrán entregar sus cartas a las 12:00 h en el Centro Cultural Carril del Conde.

Para completar la animación callejera esos días, el distrito ha dispuesto pasacalles navideños que recorrerán los barrios de Las Cárcavas y Pueblo de Hortaleza el día 2 de enero, a las 12:00 h y a las 17:00 h, respectivamente; Valdebebas y Piovera, el día 4, en ambos casos a las 12:00 h, y Virgen del Cortijo y Manoteras, el día 5 de enero, en horario de 12:00 h en el primer emplazamiento y de 17:00 h en el segundo.

Preúvas, una tradición que gana adeptos cada año

Uno de los actos centrales de la Navidad en Hortaleza es la celebración de las preúvas, un momento de disfrute para todos los públicos que tendrá lugar el 30 de diciembre a las 12:00 h en el parque de la Huerta de la Salud.

Al habitual despliegue, se unen este año un escenario con show infantil y dinamizaciones y animaciones previas, consolidando así la popularidad de una celebración que reúne ya a más de 1.500 personas cada año.

Actividades para amantes del deporte y para mayores

El deporte tiene su lugar en la Navidad de Hortaleza con cuatro citas organizadas por la junta del distrito: el XXII Festival Navideño de Gimnasia Rítmica, la Jornada de Mujer y Bádminton, una jornada de bádminton inclusivo y parabádminton, y la celebración del Encuentro deportivo INJUCAM, el día 29 de diciembre, con la participación de entidades de infancia de toda la ciudad.

Los mayores de Hortaleza disfrutarán también de una Navidad activa, participativa y comunitaria con una programación de actividades en los siete centros municipales de mayores del distrito, entre las que se incluyen talleres intergeneracionales, chocolatadas, bingos y turronadas, un árbol de los deseos o actividades como la Fábrica de Memorias Navideñas o un Got Talent Senior./