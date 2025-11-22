Más de 30.000 personas visitan en Serrería Belga las exposiciones sobre ‘el Quijote’ y los cafés literarios de Madrid

Las exposiciones Mil y un Quijotes. De El Paular al Castillo de Peralada y Los cafés literarios de Madrid. El Café de Pombo han recibido más de 30.000 visitas desde que abrieron al público el pasado 12 de septiembre en el Espacio Cultural Serrería Belga, espacio del Área de Cultura, Turismo y Deporte. Estas muestras, que homenajean el carácter literario del Espacio Cultural Serrería Belga coincidiendo con el centenario de su edificación, se podrán visitar hasta mañana.

Situado en pleno barrio de las Letras, Serrería Belga cuenta con un pasado muy literario. Este edificio, construido en torno a 1925, se utilizó originalmente como serrería y almacén. La madera que se empleaba procedía de los pinares de El Paular, en la sierra de Guadarrama, de cuyo molino de papel salieron los pliegos sobre los que se imprimió en 1605 la primera edición de El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha.

Como parte de este pasado literario, la exposición Mil y un Quijotes. De El Paular al Castillo de Peralada ha reunido por primera vez fuera de su ubicación habitual más de 300 piezas de gran valor artístico, algunas de ellas inéditas, entre las que se incluyen obras bibliográficas como primeras ediciones de la colección cervantina del Museo del Castillo de Peralada, en Girona.

Entre las obras expuestas se encuentran la primera edición del Quijote impresa en Valencia en 1605 por Pedro Patricio Mey; primeras traducciones de esta obra al inglés, francés o italiano; un ejemplar de corcho de la casa Viader impreso en 1905; una edición japonesa de 1936 con ilustraciones de Serizawa Keisuke en la que los personajes aparecen como samuráis; o una edición parisina de 1957 con 12 litografías originales de Salvador Dalí.

Como parte de esta exposición, Espacio Cultural Serrería Belga ha organizado además un programa gratuito de actividades que ha contado con una escenificación teatralizada de fragmentos del Quijote y encuentros dialogados. En este ciclo han participado figuras tan relevantes como los escritores Andrés Trapiello y Espido Freire; los filósofos Fernando Savater y Javier Gomá; el catedrático de filología y cervantista José Manuel Lucía Megías; los dramaturgos Álvaro Tato y Ana Zamora; el director de escena Ernesto Arias y el actor Jorge Eliseo.

Un viaje por los cafés literarios más legendarios de Madrid

Por su parte, la exposición Los cafés literarios de Madrid. El Café de Pombo recorre la historia de estos establecimientos que, desde el siglo XVIII al XX, se convirtieron en auténticos foros de pensamiento, creación y socialización. Esta muestra reproduce además el ambiente de la tertulia literaria del Café de Pombo y exhibe actas inéditas de esos últimos encuentros.

Los cafés literarios de Madrid. El Café de Pombo ha incluido también un taller de cómic infantil impartido por el dibujante y guionista Javierre, uno de los creadores de la novela gráfica Los caballeros de la Orden de Toledo, en la que Miguel de Unamuno dialoga con los tertulianos del Café de Pombo.

Este programa expositivo forma parte del compromiso de Serrería Belga por promover el diálogo entre la literatura, el arte y la memoria cultural de Madrid con exposiciones, encuentros y diferentes actividades literarias. Además, cuenta con una zona propia dedicada a la literatura llamada ‘Espacio Letras’.