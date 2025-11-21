Problemas de circulación en la Línea 10 de Metro con 11 estaciones afectadas

La Línea 10 de Metro de Madrid está sufriendo importantes demoras que están afectando a un total de 11 estaciones del suburbano, lo que deriva en la circulación lenta de sus convoyes en ambos sentidos.

Los problemas han dado comienzo esta tarde de viernes, 21 de noviembre, sobre las 14:30 horas, entre Tres Olivos y Hospital Infanta Sofía, en ambos sentidos. De momento desde Metro de Madrid no se ha indicado un tiempo aproximado de solución, como sí ocurre en otros casos, aunque se ha indicado a que se debe a una «incidencia en las instalaciones».

A las 15:01 horas aún se mantiene la incidencia. En total hay 11 estaciones afectadas, cuya relación es: Hospital Infanta Sofía, Reyes Católicos, Baunatal, Manuel de Falla, Marqués de la Valdavia, La Moraleja, La Granja, Ronda de la Comunicación, Las Tablas, Montecarmelo y Tres Olivos.