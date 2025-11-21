Retiro homenajea con una placa a Juan Velarde Fuertes, premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales

La concejala de Retiro, Andrea Levy, ha descubierto hoy una placa en homenaje a Juan Velarde Fuertes, economista, catedrático y colaborador habitual en varias revistas y periódicos, en el edificio donde residió hasta su fallecimiento en 2023 (calle Amado Nervo, 1), acompañada de la esposa y la hija del profesor. La colocación de esta placa fue aprobada por mayoría de los grupos políticos en el Pleno del distrito de abril de 2023 como gesto de reconocimiento a su figura.

Velarde (Salas, Asturias, 1927) fue reconocido con numerosas distinciones a lo largo de su trayectoria profesional, entre ellas el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales en 1992. Se licenció y doctoró con Premio Extraordinario en Ciencias Económicas en la Universidad de Madrid (actual Universidad Complutense), formando parte de la primera promoción de esta disciplina en España. Ingresó como primero de la promoción en el Cuerpo Nacional de Inspección de Trabajo y dirigió durante más de tres décadas el Instituto de Estudios Laborales y de la Seguridad Social. Su vocación docente le llevó a ocupar cátedras en la Universidad de Barcelona y en la Complutense de Madrid, además de impartir clases en la Universidad Pontificia Comillas y ejercer como rector de la Universidad Hispanoamericana Santa María de la Rábida.

A lo largo de su vida combinó la enseñanza con una intensa actividad periodística y académica. Colaboró en medios como ABC, Ya, Expansión y El Economista y dirigió revistas especializadas como Anales de Economía y la Revista de Trabajo. Fue consejero del Tribunal de Cuentas, presidente de la Real Sociedad Geográfica y de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, además de miembro de numerosas instituciones nacionales e internacionales. Defensor de las reformas liberalizadoras y de la austeridad presupuestaria, su pensamiento se consolidó como uno de los grandes referentes de la economía española contemporánea.